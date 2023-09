¿Infidelidades?: los reveladores detalles de la separación de Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada, cantante de música popular, ha sido centro de comentarios luego de que se diera a conocer que le está dando una nueva oportunidad al amor.

Desde ese momento, no se han detenido los mensajes hacia el cantante de música popular, muchos preguntándole qué había pasado con Katalina, quien fue su esposa durante 17 años.

Por ahora, Posada no se ha referido al tema, pero, en cambio, Katalina sí lo hizo, en medio de una conversación con La red, programa de Caracol.

“Había desacuerdos e ideas que no compartíamos. Tuvimos una relación, pero nunca revelé la razón detrás de nuestra separación. En esos momentos, él me llamaba en estado de ebriedad y me decía cosas que me herían, incluso me dedicaba canciones en medio de su confusión”, comenzó diciendo la exesposa de Luis Alberto.

De acuerdo con Katalina, aunque la relación iba de mal en peor, ella seguía luchando para que todo continuara. Sin embargo, todo cambió radicalmente cuando Luis Alberto le pidió un tiempo y dejó de hablarle.

“Siempre hablamos de la posibilidad de volver a organizar. Y yo le decía que estaba presta a salvar nuestro matrimonio porque realmente yo me casé para toda la vida. De hecho, formamos un hogar con cuatro hijos. Ya no fueron días, fueron meses, y yo no entendía qué pasaba. Yo me empecé a preocupar, entré en una depresión impresionante”.

De paso, la mujer también reveló cuándo comenzó a darse cuenta de que había un tercero en su relación. Se trata de la mujer con la que está saliendo ahora el cantante: