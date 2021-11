Influencer Yeferson Cossio renuncia a ser colombiano

Yeferson Cossio no solo se volvió famoso en redes por implantarse prótesis mamarias, las cuales al día siguiente se retiró, sino también por las diferentes obras sociales que ha hecho, razón por la que fue condecorado por el Congreso de la República.

Cossio, que se ha convertido en uno de los creadores de contenido con más influencia en el país, se pronunció en las últimas horas expresando su molestia por tener que pagar una exagerada millonada a la Dian.

El influencer lo hizo a través de un video, que en pocos minutos se volvió tendencia, donde contaba que se cansó de que la Dian le cobre “por todo” sin ver resultados, pues este 2021 le tocó pagar más de 700 millones de pesos en impuestos, dinero que asegura podría haber utilizado en ayudar a los demás.

Inicialmente pagó 156 millones de pesos. “Los pagué con mucho dolor, pero los pagué. Con eso hubiese dado un par de casas para los animalitos o fundaciones”, explicó.

Lea también: Lina Tejeiro acude a Abelardo de la Espriella por caso de su padre

Además, aseguró que un contador dio una información mala de los ingresos de Cossio, por lo que la Dian puso los ojos sobre él y le pidió más dinero. “Alrededor de 600 millones y otros impuestos más”.

Al intentar buscar a profesionales que lo ayudarán a resolver su caso, le dijeron que lo mejor era pagar sobornos.

Finalmente, criticó la idea de que en el país esas cantidades de dinero que se pagan en impuestos no se ven reflejados en ningún lado, por lo que decidió tributar en otro país donde pueda saber en qué utilizan el dinero.

“Fuera que uno pagara los impuestos y se vieran, los daría con todo el amor del mundo. Pero aquí toda se la roban. La salud es precaria. La educación, casi no hay. La Universidad Pública es rogando y la carrera de cuatro años se hace en siete años. No hay buen transporte. En este país no hay nada, toda se la roban“, dice.

Agregó que “a partir del 1 de enero, mi nacionalidad, mis ingresos, mis empresas, se van para un país que no es tan corrupto, tan dañado y no quiere quitármela toda. Qué pesar un país tan hermoso, con tanta gente bonita y con tantas bondades porque no se ve avance”.

Aquí el video de la molestia de Cossio por la mala administración de los impuestos en el país, que como era de esperarse recibió el total apoyo de sus seguidores.