¿Inminente divorcio? Revelan que la madre de Sergio Ramos no soporta a Pilar Rubio

El programa Fiesta está en búsqueda de pruebas que revelen que Sergio Ramos y Pilar Rubio no están atravesando el mejor momento de su matrimonio.

Según el paparazzi Sergio Garrido, quien aseguró que ha estado siguiendo a la familia por un mes, los problemas serían producto de una supuesta “discusión brutal” entre Pilar Rubio y la familia del futbolista en un palco del estadio de Sevilla.

Garrido reveló que durante el seguimiento a la pareja ha sido imposible obtener fotografías de ellos juntos. Aunque ni el periodista ni los cercanos a la pareja se atreven a asegurar que se trata de problemas de pareja, si han detallado que los problemas podrían venir de la mala relación que tendría Pilar Rubio con su suegra.

El fotógrafo contó varios detalles de lo que ha sido la relación entre Pilar Rubio y la familia del futbolista, en los últimos meses. Garrido la describió como insostenible: “Cuando Pilar va al palco, no va la familia, y cuando va la familia, no va Pilar. Y si van juntos, Pilar y sus hijos y la familia de Sergio, no se dirigen la palabra, ni se miran”.

Aunque no se han podido conocer detalles de la discusión en el estadio, aseguran que fue un problema fuerte y bastante tenso.

Y ahí no acaba todo. El periodista reveló que el día del cumpleaños de la suegra, la madre de Sergio Ramos, Pilar organizó una sesión de fotos para evitar el evento. También señaló que Pilar no se siente cómoda en Sevilla y que no le agrada la situación que atraviesa en la ciudad.