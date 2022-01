¡Irreconocible! Así le quedó la cara a 'Epa Colombia' luego de insolarse en un viaje

Sobre su incidente, Daneidy comentó: "yo me enfermé, me fui para Cartagena, me sentía super mal (...) amiga me insolé”.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido confesó que se había lastimado: “tenía la cara super inflamada, deforme, me da hasta pena mostrarte cómo estaba”, indicó.

'Epa Colombia' dejó ver su cara inflamada, con la quijada y los pómulos hinchados e incluso expresó que tuvo que aplicarse sábila y leche para calmar el ardor.