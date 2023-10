J Balvin le responde a Bad Bunny: "Soy buena persona"

El nuevo álbum de Bad Bunny, "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Además de su retorno al trap y las colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Rosalía, el álbum también ha sido comentado por las referencias que el artista puertorriqueño hace a otros artistas, entre ellos J Balvin.

En la canción "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", Bad Bunny lanza una indirecta a J Balvin, con quien ha colaborado en varias ocasiones. En el verso "Ustede' me han visto, siempre ando con los mismo' / Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Balvin", el artista puertorriqueño sugiere que J Balvin es demasiado sociable y que se lleva bien con todo el mundo, algo que a él no le representa.

Reacción de J Balvin:

J Balvin se pronunció al respecto durante un "live" en Instagram. El artista colombiano dijo que estaba sorprendido por las palabras de Bad Bunny, pero que le deseaba lo mejor a él y a su nuevo álbum.

"No entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona (...) me extraña mucho la vuelta pero igual yo en alto", dijo Balvin.

Las indirectas de Bad Bunny a J Balvin han generado un gran debate en las redes sociales. Algunos usuarios creen que se trata de una simple broma, mientras que otros creen que podría ser el inicio de una nueva rivalidad entre los dos artistas.

