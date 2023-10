J Balvin le responde a seguidor tras polémico comentario sobre Feid

En Colombia, J Balvin se ha destacado como uno de los artistas más influyentes en el género urbano, tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos tiempos, el cantante ha mantenido un perfil bajo en cuanto a sus proyectos musicales.

Poco a poco, ha comenzado a desvelar detalles de sus próximas canciones y un nuevo álbum de estudio, aunque aún no se ha confirmado oficialmente. No obstante, sus seguidores están muy ansiosos y expectantes ante estas novedades.

Otro aspecto en el que J Balvin se ha mantenido distante es el mundo de las redes sociales. El cantante antioqueño se alejó de las plataformas digitales durante siete meses, hasta que finalmente reapareció. En su regreso, compartió declaraciones en las que expresó su orgullo por la persona en la que se ha convertido en estos días. Además, mencionó que encuentra alegría en la vida gracias a las cosas que ha dejado atrás.

Muchos seguidores creen que la llegada de su hijo Río ha tenido un impacto significativo en su vida, proporcionándole una nueva perspectiva y motivándolo a abordar su música desde un enfoque que sus seguidores esperan con anticipación.

Este regreso a un estilo que lo llevó a la cima y lo consolidó en la escena musical durante todos estos años ha sido comparado con la influencia que ha tenido en otros cantantes colombianos del género, como Maluma y Feid.

Recientemente, José Álvaro Osorio, conocido como J Balvin, compartió una foto en las redes sociales en la que aparece en un estudio de grabación. En respuesta a su publicación, un seguidor realizó un comentario crítico sobre Feid, afirmando que sus canciones ya no eran las mismas desde que Feid dejó de escribirlas.

Este comentario generó una gran respuesta de los seguidores de J Balvin, quienes salieron en defensa del artista. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando J Balvin mismo respondió al comentario crítico.

El cantante no tomó con gracia el comentario y aclaró que Feid solo había escrito tres de sus canciones. Además, expresó su cansancio ante la repetición de esa narrativa. Les dijo a todos los presentes: “Esa narrativa ya tiene que cambiar, solo ha estado en 3 canciones, ¿listo? Ya cansa esa historia que no es así. Anda, busca y me avisas, ¿listo?”.

A pesar de los intentos de Balvin por defenderse, muchos de sus seguidores le instaron a no prestar atención a ese tipo de comentarios, reconociendo que lidiar con la crítica es parte de la fama y el éxito que ha logrado a lo largo de su carrera musical.