J Balvin no tendrá que pedir excusas por el video y la letra de ‘Perra’

En respuesta a esta petición, el Consejo de Estado respondió que la tutela no procedía porque “el demandante no era legítimo por no ser afro”.

“En atención a los derechos reclamados, el accionante debe pertenecer a una comunidad afrodescendiente, ser mujer, tener poder debidamente conferido para tal fin o manifestar y probar que actuó como agente oficioso.

Destacó, con fundamento en la sentencia C-169 de 2001, que debido al mestizaje que ha acontecido en el país, una gran mayoría de los colombianos son descendientes de negros, indígenas o grupos étnicos”, señaló el fallo de la corporación.

La medida buscaba que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, al buen nombre, a la dignidad y a la honra de las mujeres, que de acuerdo con Leonardo Santo Petro Llorente fueron vulnerados por la canción del artista urbano.

A través de la tutela se pedía la protección de los derechos fundamentales a la no discriminación, la igualdad, la dignidad, el buen nombre y la honra de las mujeres, aquellos que Petro Llorente (y demás) consideran vulnerados tanto por la canción como por el videoclip.

En su consideración, en Perra hay palabras “directa y abiertamente humillantes, sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad de la persona humana de la mujer”.

Las excusas

J Balvin, el pasado 24 de octubre, través de un video en las historias de Instagram, presentó excusas a las personas que se sintieron ofendidas, “en especial a las mujeres y a la comunidad negra” por la canción Perra.

En el mensaje difundido, el artista reconoció que fue él mismo el que tomó la decisión de bajar el video de las plataformas digitales. Inicialmente se había especulado que había sido YouTube el que había tomado la decisión.

Explicó que al ver que las críticas seguían, después de haber descolgado el video de Perra, decidió “poner la cara” y enviar el mensaje en el que presenta excusas.

“Esto (el video) no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración, siempre he apoyado a los nuevos talentos, en este caso Tokischa, que apoya a su gente, a su comunidad y empodera a las mujeres”, expresó el artista.

Diego José Ortega, abogado de José Álvaro Osorio Balvin (nombre del músico), ya había solicitado rechazar la tutela.

“No contiene expresiones precisas, directas e inequívocas dirigidas a afectar el buen nombre, honra, igualdad y dignidad del accionante o de las comunidades negras o afrodescendientes”, dijo en su momento el abogado del cantante.