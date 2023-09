Jackie Cruz interpreta “Cielito lindo” en un nuevo video musical

Vivir su niñez y juventud entre New York, Los Ángeles, Miami y República Dominicana, hicieron de Jackie Cruz una mujer multicultural que lleva en su sangre parte de cada ciudad. Siempre ha sido amante del arte y aunque su primer amor fue la música, la actuación hace parte importante de su vida ya que ha participado en grandes producciones internacionales como “Kourtney and Kim Take Miami” donde aparece en varios capítulos como amiga de Kourtney Kardashian, “Orange is the New Black” como “Marisol “Flaca” González” uno de los personajes importantes, y “Good Girls” de NBC con el personaje de Rhe.

Antes que la música, esta artista tuvo su incursión con éxito en la actuación.

Lea: Todo está preparado para que por primera vez se celebre el Día de Shakira