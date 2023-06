$!Jaison Neutra se junta con Santiago Cruz para lanzar “El Peso”

Jaison Neutra es un talento santandereano, de 35 años, que ha dado mucho de que hablar y ha dejado en alto la música colombiana. Un músico que ha sabido captar la atención de sus seguidores: “considero que ha sido un ejercicio de encantamiento uno a uno. Nosotros siempre nos hemos apoyado en que la estrategia sean las canciones y que sean las canciones las que viajen en eso que solo puede causar la música. Cuando llegan y se enamoran de tu música o gustan de tus canciones se quedan”. Jaison es un artista cercano a la gente que trabaja por derrochar talento y sentimientos en cada una de sus presentaciones, sea en grandes escenarios o en pequeños espacios. Un proceso creativo de inspiración y composición profunda. “En el momento donde me di cuenta de cuáles eran mis raíces y cuál era mi sentido como compositor, ahí empecé a crear canciones un poco más honestas quizás, con la irreverencia de lo genuino”, cuenta Neutra, quien siempre intenta conectar primero con él mismo, con sus canciones para poder extender sus vivencias en una ‘avalancha’ de recuerdos y de situaciones que son sus canciones. Le interesa: Latinoamérica: El epicentro de la música mundial “Hablo de mi entorno desde mi casa, para mí el ser artista es percibir el milagro en lo cotidiano y darle una escala poética a todo eso que está ocurriendo en el entorno. Siempre voy buscando lugares e inspiraciones, para tener la capacidad de volver eso un milagro, volverlo poesía”, explica el artista que decidió forjar una carrera musical inspirado por sus raíces latinoamericanas.

El video de Lewis Hamilton, idéntico al de Shakira, que refuerza rumores de relación Tomada de Internet/Vanguardia Este es el participante de ‘MasterChef’ que tiene tres exnovias en el reality En cada uno de sus versos se ve su estilo musical irreverente, en el buen sentido de la palabra. “No quiero ponerme en un lugar de extraño. Cuando digo que soy irreverente me refiero obviamente a simplemente no dejarse arrastrar por las tendencias, sino hablar de lo real. Yo creo que el ejercicio de la composición se ha perdido mucho por eso, porque siempre están buscando hacer la canción que funcione y no la canción que le funcione al compositor, que le funcione en aspectos sentimentales, curativos y todo este tipo de romanticismo que tiene la música, que tiene escribir canciones”, comenta Jaison, que hace una canción universal a partir de la conexión con su público que se siente identificado con su letra.

Con un estilo musical de Músicas del Mundo, el compositor oriundo de Barrancabermeja, la orilla del río Magdalena, un lugar donde la cumbia fue importante en los años 40 y 50, se ha empoderado de la pluriculturalidad de la cumbia y de la música de tamboras. “Ese es mi entorno musical, mi espacio geográfico, musical, que son músicas bailables no tienen que ser cumbia, pero sí la música bailable. Tengo que confesar que estuve en negación mucho tiempo. Yo trataba de que mis canciones no fueran tan bailables, pero sencillamente me di cuenta de que uno puede ir a la raíz y respetuosamente usar esos elementos para su música, está bien”, concluye Jaison Neutra.

“EL PESO”

Amante de vestir la música de muchos géneros, Jaison Neutra actualmente trabaja con las influencias latinoamericanas. Un artista sin pretensiones que ha sabido abrirse espacio como uno de los artistas santandereanos que han destacado en la escena musical. “En mi introspección he analizado que a mí como que las olas y las tendencias siempre me generan repelencia. En mi ciudad los colegas siempre están escribiendo del río y yo casi no, porque las narrativas es bueno dejarlas que tomen importancia”, sostiene el músico. Aterrizado en muchos factores de su vida, afirma que no es de esos cantante que van por ‘la chupeta grande’, prefiere estar enlazado con sus raíces, “tengo unas bases fuertes, yo creo que vamos a llegar lejos pero está bueno poderlo sedimentar bien desde ahora para no olvidarlo después”. Jaison ya cuenta con un primer disco “Resabiao”, que lanzó en 2020 y está en la producción de su segundo álbum “Elegante arrabalero”. “Serán tres primeros discos, quiero hacer una trilogía. El primero es un personaje, el segundo es mi alter ego, el tercero estén atentos que les iré adelantando”, anuncia Jaison, quien agrega que cada canción tendrá elementos claros, pero también un poco con ‘desparpajo’.

Ser artista es percibir el milagro en lo cotidiano, darle una escala poética a todo eso que está ocurriendo en el entorno