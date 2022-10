James Cameron se va en contra de Marvel y DC: “Actúan como si estuvieran en la universidad”

Durante una entrevista con The New York Times, Cameron expresó su descontento con la inmadurez de los personajes en las franquicias de superhéroes: “Tienen relaciones, pero realmente no las tienen. Nunca cuelgan sus espuelas por sus hijos. ¿Las cosas que realmente nos conectan a tierra y nos dan poder, amor y un propósito? Creo que esa no es la manera de hacer películas”.

Por supuesto, muchos fanáticos de los cómics se sienten de manera diferente, ya que el público ha llegado a amar a los diversos personajes repartidos por las franquicias de superhéroes. Robert Downey Jr. dio una excelente interpretación de Iron Man durante 10 años, mientras que los fanáticos adoran la interpretación de Henry Cavill en Superman.

Pero James Cameron cree que convertirse en padre cambia significativamente a los personajes con los que trabaja, que es exactamente lo que pretende hacer con Avatar: The Way of Water.

Durante los 15 años de eventos que ocurren dentro del tiempo de Avatar y la próxima secuela, Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) han formado una familia, lo que les permite a los personajes dejar de sentirse invencibles, o como dice Cameron, como si estuvieran “en la universidad”.

Le puede interesar: Andrés Ramírez Pulido: “La Jauría es un espejo de lo que somos como sociedad”

Cameron le dijo a The New York Times que pensó en su propia familia e hijos cuando imaginó la madurez de sus personajes de Avatar.

“Y Zoe y Sam ahora interpretan a los padres, 15 años después. En la primera película, el personaje de Sam salta de su criatura voladora y esencialmente cambia el curso de la historia como resultado de este salto de fe loco y casi suicida. Pero cuando eres padre, no piensas de esa manera. Así que para mí, como padre de cinco hijos, estoy diciendo ‘¿Qué sucede cuando esos personajes maduran y se dan cuenta de que tienen una responsabilidad más allá de su propia supervivencia?’”

Las audiencias están divididas sobre quién creen que tiene los mejores personajes, ya sea Marvel y DC o el universo Avatar en expansión. Sin embargo, es probable que los fanáticos acudan en masa a la tan esperada secuela. Avatar: The Way of Water se estrenará a finales de este año y llegará a los cines el 16 de diciembre.