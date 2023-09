La trascendencia de Fernando Botero como el más grande artista de Colombia no tiene comparación. A la edad de 91 años y tras enfrentar múltiples complicaciones de salud, Botero cerró sus ojos definitivamente. Sus hijos han compartido: “Partió de manera serena, muriendo pacíficamente (...) Vivenció una vida extraordinaria, partió junto a Sofía, el amor de su existencia, que también nos dejó este año”.

La salud de Botero

Botero enfrentó una dura lucha contra una neumonía diagnosticada recientemente. Aunque inicialmente estuvo hospitalizado, decidió continuar su tratamiento en la comodidad de su hogar. Lamentablemente, su condición se deterioró, llevándolo a su deceso. Pese a su enfermedad, y las limitaciones físicas ocasionadas por el Parkinson, Botero nunca cesó de crear; aunque abandonó el óleo, continuó expresándose a través de la acuarela.

La ciudad de Medellín ha proclamado siete días de duelo oficial por su fallecimiento. Botero, que en diversas ocasiones reflexionó sobre su mortalidad, una vez compartió: “Frecuentemente medito sobre la muerte y me entristece la idea de dejar este mundo, pues no podré continuar inmerso en mi labor creativa, la cual me apasiona profundamente”.

Numerosos personajes públicos han recurrido a las redes sociales para expresar su pesar por la irreparable pérdida de Botero. Falcao, otra estrella de la Selección Colombia, también compartió su tristeza por el fallecimiento del maestro, diciendo: “Me abruma la noticia de la partida del maestro Botero. Tuve el honor y el privilegio de encontrarme con él en varias ocasiones, momentos en los que pude apreciar su cordialidad y generosidad, los cuales permanecerán en mi memoria”.