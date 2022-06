¿James Rodríguez y Kimberly Reyes están saliendo? Crecen los rumores

La novedad la dio a conocer el programa ‘La Red’, de Caracol, que indicó que el futbolista cucuteño y la actriz barranquillera ya se siguen en Instagram y, además Kimberly ya sigue a Pilar Rubio, mamá del jugador.

“Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto. James es el mayor fanático de Reyes en redes sociales. No hay publicación de ella en la que James no dé ‘like’”, contó Mary Méndez, presentadora del programa.

Ante esto, la modelo compartió unas historias en un yate con otro hombre, en las que aparece bailando y muy feliz. Sin embargo, no reveló la identidad del misterioso hombre.

Con estas publicaciones, Kimberly dejó dudas sobre su supuesta relación con James con quien no se le ha visto, por lo que, hasta el momento, solo serían rumores.

El volante de la Selección Colombia, durante su carrera deportiva, ha sostenido relaciones con Daniela Ospina, hermana del arquero David Ospina, con quien tuvo una hija, Salomé. Además recientemente sostuvo una relación sentimental con la expareja del cantante Marc Anthony, Sharon de Lima.

Kimberly está soltera desde febrero de este año cuando anunció su divorcio del empresario Federico Severini, con quien se casó en una ceremonia civil en 2016 y más tarde, en 2018, reafirmaron su unión con una gran boda católica realizada en Cartagena.

Por su parte, Carlos Vargas, presentador del programa ‘La Red’ dijo que cuando grabó un ‘reality’ con ella “le pregunté si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘No te lo puedo decir’”.

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado de la supuesta relación.