El ícono de la tecnocumbia, Javier Martínez, 'El Rey de la Cumbia' es un artista oriundo de Bucaramanga, quien creció en el centro de la ciudad, bajo la influencia musical de cantantes como Pastor López y Rodolfo Aicardi. Su infancia estuvo marcada por los boleros que escuchaba su mamá y papá, un locutor al que le aprendió a perseverar en la vida. En el año 2000, Javier inicia su carrera musical sin pretensión alguna, "decidí escribir una canción, la grabé y se la pasé a unos amigos Djs. Ellos empezaron a ponerla en sus discotecas y pues digo yo que ahí inició la bendición. Gracias a Dios ese tema pegó como en un mes y medio", afirma el cantante. Este éxito musical fue el que le dio el empuje para seguir componiendo y hoy en día tener 23 años haciendo música. Su inspiración surge a partir de las historias de sus amigos y sus experiencias personales, "de todo lo que sucede yo recojo lo que más me interesa para poderlo transformar en música y enviar un mensaje de aliento que ayude a las personas a recuperarse de sus dolores". Acerca de los estigmas sociales que hay en torno a la cumbia, Javier expresó que si bien las críticas son necesarias para el aprendizaje, es importante conocer el género musical antes de juzgarlo, "yo conozco muchas personas que en un tiempo criticaban mucho el género y hoy en día yo los escucho, los veo con la música en sus carros escuchándola y me he dado cuenta de que la han aceptado poquito a poco. Las letras de la cumbia no son dañinas, ni con mensajes que denigran a la mujer".

El santandereano de 51 años, tiene cinco hijos y actualmente reside en Piedecuesta.

Me siento bendecido porque aunque ha sido duro, el objetivo se está cumpliendo que es lo que todos esperamos

En entrevista con Vanguardia, 'El Rey de la Cumbia', en primicia presentó un adelanto de su próximo lanzamiento "En el fondo de la copa", un tema que nació a partir de una conversación en una discoteca, "un amigo me contó la historia de lo que le estaba pasando, lo vi muy triste y me senté con él, nos pusimos a hablar y él me contó lo que estaba pasando. Le dije que le iba a hacer una canción". Tras dos meses de aquel momento, Javier le mostró la composición, "lloró y él se sintió con un poquito más de fortaleza. En todos los hogares hay problemas y es algo que uno debe saber manejar también". Aparte de la música, su más grande pasión es escribirle canciones a Dios. Cuenta que es su fuente de paz ya que según él, es su manera de retribuirle por el talento que le ha dado. "Yo sé que vienen grandes cosas entonces quienes quieran escuchar esas composiciones, las encuentran en Youtube, ahí tenemos varios temitas ya escritos para Dios, unas baladitas que me tienen muy contento porque siento que quien las escucha, me agradece y me envía más bendiciones", sostiene. Javier Martínez es un cantante santandereano reconocido no solo en Colombia, sino también en países como Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. Europa es su próximo destino por conquistar donde espera dar a conocer la cumbia y abrirse camino con su talento. "España tiene mucho latino y hay mucho colombiano, ellos quieren tener la cumbia nuestra y pues mi cumbia suena muy bien allá, ellos la hacen sonar y me envían vídeos en las fiestas o en las discotecas cuando las ponen".

Internet / VANGUARDIA

Su más reciente colaboración musical es “Pensando en María Remix”, junto al dúo Juanito & The Rendon. “Ellos Tienen mucho talento y están pensando en el talento local santandereano, el tema es excelente, los felicito de antemano y estoy muy agradecido”. A raíz de tener tantos seguidores en sus redes sociales, su cuenta de Facebook fue hackeada. “Mientras recuperan mi perfil, los invito a estar conectados en mi en Instagram @javiermartinez cumbia”, añadió.

Si uno escucha una cumbia y le pone mucho cuidado al contenido que tiene, no es un mensaje que esté incitando ni a la droga, ni a la sexualidad, ni a algo malo. Quitémonos ese estigma porque la cumbia es de raíces colombianas, es nuestra y y nosotros tenemos que apoyar lo nuestro

Javier Martínez se encuentra trabajando de la mano de su productor Jass White y su compañía Render Music Productions, quienes le apuestan hoy a llevar la cumbia al más alto nivel. Junto a su banda está brindando un espectáculo en vivo denominado ‘El Regreso Del Rey de la cumbia’. Vea la entrevista completa aquí: