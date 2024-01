Jeffrey Epstein: divulgan los nombres de otros famosos posiblemente vinculadas con el caso

El mundo entero sigue de cerca la desclasificación de documentos judiciales del caso contra Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual a menores. Tras decisión del juez que lleva el caso, desde ayer las autoridades de Nueva York empezaron a revelar nombres de personas presuntamente involucradas desde la demanda en 2015.

Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes contra Epstein y su exesposa y socia, la británica Ghislaine Maxwell, se ha convertido en una de las voces líderes y lucha incansablemente por exponer todos los crímenes cometidos.

La abogada de Giuffre, Sigrid McCawley, aseguró que la desclasificación es de interés público y que ayuda a entender “cómo Epstein operó su vasta empresa global de tráfico sexual y se salió con la suya durante décadas”.

Tras los primeros documentos revelados, nombres de personalidades influyentes salieron a la luz: Bill Clinton, Stephen Hawking, la modelo Naomi Campbell, Michael Jackson, el príncipe Andrés de Inglaterra, el mago David Copperfield, el papa Juan Pablo II, el presidente ejecutivo de HYATT Hotels Thomas Pritzker, el abogado Alan Dershowitz, el director de cine Jean-Luc Godard y Bill Gates (presentó una apelación para no ser expuestos). No obstante, no se ha establecido la participación o vinculación de algunos nombres antes mencionados por las víctimas con la red de tráfico sexual que se manejaba en Estados Unidos.

Ser mencionado en los documentos no implica ningún tipo de culpabilidad, ya que incluyen desde correos electrónicos hasta listas de potenciales entrevistados, Jeffrey mantenía contacto con muchas personas importantes por su papel en el sector bancario y financiero. Muchos nombres y textos continúan ocultos y sometidos a un análisis judicial.

Johanna Sjoberg, una de las víctimas denunciantes, aseguró que al fallecido pedófilo le gustaba conocer a reconocidas estrellas de cine como Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett.

En interrogatorio, la víctima aseguró que nunca conoció a los aclamados actores, pero que cuando le daba masajes a Epstein, a este le gustaba hablar por teléfono con personalidades influyentes.

“No los conocí, no”, respondió ella. “Cuando hablé de ellos, fue cuando le estaba dando masajes a él (Epstein), y él se excitaba; hablaba mucho por teléfono en ese momento, y una vez dijo: ‘Oh, ese era Leonardo’ o ‘Esa fue Cate Blanchett o Bruce Willis”. Ese tipo de cosas”, sentenció.

Asimismo, el abogado, insiste y pregunta rectificando lo que la víctima había declarado y esta niega, una vez más, haberlos conocido.

- “¿Entonces no habías conocido a Cate Blanchett ni a Leonardo DiCaprio?”

- “No lo he hecho”, dijo Sjoberg bajo un nuevo interrogatorio.

-“¿Te acordarías si lo hubieras hecho?”

- “Me gustaría recordarlo”, dijo.

- “¿Qué pasa con Cameron Díaz ?”, presionó el abogado.

“No.”

Como consecuencia a las declaraciones reveladas, un representante de Leonardo DiCaprio negó cualquier llamada entre el actor y Epstein. Por su lado, a través de un representante legal, Cameron Díaz, busca que su nombre quede por fuera del escándalo caso federal: “Cameron nunca conoció a Jeffrey Epstein, ni estuvo nunca en el mismo lugar que él ni tuvo ninguna asociación con él, independientemente del hecho de que él haya mencionado o no su nombre o haya insinuado que la conocía”.

Asimismo, Blanchett se defendió a las declaraciones, asegurando que nunca se había reunido ni hablado con Epstein. Aunque, Bruce Willis lucha contra la demencia frontotemporal, sus representantes ni su familia se han pronunciado al respecto.

El cinematógrafo, creador de Star Wars, George Lucas, y el actor de ‘House of Cards’ Kevin Spacey aparecen en los informes, pero Johanna Sjoberg asevera que no los conoció y que no tiene conocimiento de que estén involucrados en abuso sexual a menores. No obstante, hay informes que el actor Spacey y el comediante Chris Tucker viajaron con Epstein en su avión privado durante una gira por África.

Personas en todo el mundo piden justicia por las víctimas y que todo aquel identificado como abusador sexual pague por lo que hizo, por lo tanto, están atentos a los documentos que todavía no son revelados y los nombres que pueden aparecer en ellos.

¿Por qué la modelo Naomi Campbell está involucrada con Epstein?

El 3 de mayo de 2016, Giuffre describió varios viajes que hizo con Maxwell y Epstein. En uno de los viajes que hicieron al sur de Francia, Giuffre declaró que tuvo contacto sexual con Maxwell antes de asistir a la fiesta de cumpleaños de la modelo Naomi Campbell.

Cuando el nombre de modelo salió a la luz, en 2019, Campbell explicó que ella conocía a Epstein porque se lo había presentado su exnovio, Flavio Briatore. Y confrontó a todos los que la critican por la foto que tiene al lado de Jeffrey, diciendo que por su trabajo tiene miles de fotos al lado de muchas personas.

Información de: El Universal.