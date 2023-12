Jenny López confesó la sorpresiva razón por la que no publica cómo vive en Pereira

López ha sido objeto de comentarios desagradables en las redes, lo que llevó a Jhonny y ella a decidir limitar sus publicaciones juntos. Recientemente, el cantante apareció con su ex para promocionar una canción, generando especulaciones sobre lo que López podría pensar al respecto. Sin embargo, la cantante aclaró que su relación con Rivera se basa en la confianza y el respeto. Por su parte, el intérprete de ‘Soy Soltero’ manifestó que sus relaciones con sus ex están marcadas por la cordialidad y la amistad.

Con la viralización de su noviazgo, la vida privada de López ha quedado más expuesta de lo normal, y sus seguidores buscan conocer más sobre su vida. En una de sus últimas interacciones, fue cuestionada por no mostrar su vivienda en Pereira, a lo que respondió con contundencia.

“Yo siempre les he contado que yo no tengo nada que de pronto les pueda descrestar de mi casa. Yo no vivo en una casa lujosa ni nada de eso. Yo vivo en una casa normal, con mis papás, en un barrio normal de Pereira, entonces no sé qué de pronto les podría interesar de mi casa. Una sala, normal, un comedor, normal, un cuarto normal. No tengo ni nada lujoso ni nada curioso para mostrarles”, dijo la cantante mientras pelaba una papa en su cocina.

Le puede interesar: Esta es la escandalosa fortuna del nuevo esposo de Fanny Lu, un empresario peruano