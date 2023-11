Jenny López, novia de Jhonny Rivera, reveló por qué le gustan mayores: “Tiene su vida y su horizonte más claro"

“Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste, pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona, tal vez yo lo soporto y hasta me he acostumbrado, pero hay tanta gente que recibe comentarios odiosos que tal vez no sepan defenderse y pienso en ellos”, aseguró.

López expresó su desconcierto ante la existencia de personas que tienen el tiempo y la energía para crear perfiles falsos con el único propósito de ofender a los demás. Señaló que, según su percepción, estas personas solo demuestran valentía al expresarse detrás de una pantalla, ya que no se atreven a hacerlo en persona.

“Por eso , si uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado. No sabemos cuánto daño le podemos hacer a otros con nuestras palabras solo por suponer”, aseguró.

La cantante emplea con frecuencia sus redes sociales para interactuar y responder preguntas de sus seguidores. Una de las consultas que le hicieron a Jenny fue: “¿Por qué tan secos con la relación? De verdad que parece solo Marketing”, a lo que ella respondió: “Las redes sociales son tan pero tan complicadas que les digo de todo corazón, no saben la cantidad de comentarios tan feos que recibo todos los días por el simple hecho de haber publicado mi relación. Miren, si ustedes entran a mi perfil y echan para abajo y ven mis publicaciones desde hace tiempo, es el mismo tipo de contenido que siempre les publico, fotos en tarima y así”, afirmó la pereirana en sus historias de Instagram.