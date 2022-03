Jerau participa en álbum infantil nominado al grammy anglo 2022 y lanza tema con Carlos Vives y Nacho

Es tal la energía y ganas de trabajar del cantautor cartagenero que durante la pandemia no se quedó inactivo y aprovechó este tiempo para lanzar otras nueve canciones, todas ellas disponibles en Spotify, YouTube y demás plataformas musicales. Estos son los títulos: “Cómo lo hago yo”, “Yo no quiero que te vayas”, “De Cara Pro sol”, “Tres corazones y un café”, “Peace and love”, “Démonos un tiempo”, “Cuando salga el sol”, “Tómate un break” y “Mi gran inspiración”, esta última muy especial para el artista.

“La canción ‘Mi gran inspiración’, tiene un gran significado para mí ya que la grabé con J.M, un joven cantante colombo-venezolano que padecía de cáncer y quien murió al mes de haberla grabado. Fue un sueño que él siempre tuvo y que logramos cumplirle con la colaboración de la Fundación Funvivir de Cartagena”, manifestó Jerau.

Los temas sociales también son muy importantes para el artista, es por ello que en enero lanzó una canción para ayudar a una fundación del Casanare que trabaja con las comunidades indígenas de ese departamento. Dicha fundación ganó un premio en Europa, con el cual financiará la construcción de 8 kioscos en los que los niños podrán estudiar en mejores condiciones.

Futuros lanzamientos

Se espera que en los próximos meses el cantautor cartagenero sorprenda a su público con 3 nuevas canciones, dos de ellas grabadas con una productora bogotana de electrónica y urbano, con sede en Londres, razón por la cual tuvo que grabar a distancia; y el otro tema musical es interpretado junto a un gran amigo suyo que perdió a su esposa y a quien se lo dedicaron.

Para el próximo año espera presentar su nuevo álbum Ep, el cual incluirá 5 nuevas canciones. “Ya tengo adelantado este trabajo, de los 55 temas que escribí en pandemia ya escogí 15 y de ahí voy a seleccionar los 5 mejores; tengo algunas canciones compartidas con amigos. Vamos a seguir trabajado con muchas ganas en este nuevo proyecto. Por lo pronto espero reencontrarme presencialmente con el público de mi querida Colombia y por supuesto de otros países”, puntualizó el artista.

Es importante resaltar que Jerau, exponente del género pop latino, cuenta con 6 álbumes y más de 25 sencillos en el mercado y ha ocupado destacadas posiciones en las listas musicales de Colombia, Perú, Ecuador y otros países de Latinoamérica y el Caribe.

Jerau quien ha obtenido un Disco de Oro, dos premios Shock de la Música, un premio Sayco y un premio Nuestra Tierra, ahora hace parte de la compañía Linda Villarraga Producciones.