Jessi Uribe y otros artistas toman medidas de protección para sus giras en Europa y en Colombia

Los efectos y daños colaterales con la llega del Covid-19 a Colombia ya se están sientiendo en todos los sectores. Y precisamente, uno de los más afectados es el de los empresarios de espectáculos.

Los eventos con aforos de más de 500 personas fueron aplazados, y en algunos casos, cancelados.

En el caso de Bucaramanga, la directora del Teatro Corfescu, Sandra Barrera, aseguró que no realizarán eventos con más 400 personas e implementarán más dispensadores de geles antibacteriales en las instalaciones del teatro. “Es una situación compleja y delicada, así que nosotros seguiremos al pie de la letra todas las indicaciones que nos den los organismos regionales y nacionales frente a las medidas que debemos manejar para los eventos. El teatro Corfescu no realizará eventos con aforos superiores a más de 400 personas y además, los espectáculos con artistas internaciones provenientes de los países en riesgo serán cancelados. Sin embargo, si tenemos eventos con artistas internacionales que vivan en Bucaramanga o Colombia, sí se realizarán, manteniendo las indicaciones del Gobierno Nacional”.

Por su parte, el empresario Óscar Pinzón, quien es uno de los pioneros de los ‘Megaconciertos’ en el país, aseguró que su organización ‘Stage Eventos’ acatará fielmente las recomendaciones del Gobierno Nacional y también aseguró que el concierto que se tiene programado para el próximo 26 de abril en Bucaramanga con Silvestre Dangond y sus acordeoneros, hasta el momento sigue en pie, pero en todo caso, si habría alguna modificación sería un cambio de fecha, más nunca una cancelación. “Estamos acatando todo lo que el Gobierno Nacional exige. Por ahora los dos conciertos que tenemos programados, uno en Bucaramanga y otro en Medellín, siguen en pie, pero de ser necesario, haremos cambio de fechas pero no una cancelación. Así que queremos darle un parte de tranquilidad a todas las personas que ya compraron sus boletas”, aseguró el empresario.

Organización de Jessi Uribe

Jessi Uribe se encuentra en gira por España donde su música ha permeado el mercado con gran éxito. Sin embargo, todo su equipo (técnico, musical y empresarial) han tomado las medidas necesarias para desplazarse por la Madre Patria con el menor riesgo posible. “Estamos todos protegidos con tapabocas, mantenemos suministro constante de gel antibacterial, tratamos de exponernos lo menos posible en lugares públicos después de las presentaciones y el saludo y encuentro con los fans está restringido”, comentó Rafa ‘La Fe’, manager del artista santandereano.

Así mismo, Rafael Mejía, nombre del manager, aseguró que evitarán salir de España y no atenderán las presentaciones en otros países de Europa que tenían previstos. “Nos mantendremos en España, no iremos a otros países precisamente para evitar exponernos a algún tipo de contagio. Además, estamos evaluando disminuir algunas de las presentaciones que tenemos aquí en España y regresar a Colombia una semana antes de lo previsto para poder entrar en el aislamiento preventivo de 14 días como lo exige el Gobierno Nacional y así poder cumplir con algunos compromisos que tenemos en Colombia. Sin embargo, toda esta información va cambiando de acuerdo con las directrices que vaya dando el Gobierno” aseguró ‘La fe’.

Organización de Peter Manjarrés

El manager de Peter Manjarrés, Juank Vega, aseguró a esta redacción que todo el equipo de Peter Manjarrés también se encuentra tomando todas las medidas necesarias para evitar la propagación del Covid-19. Sin embargo, se han visto seriamente afectados por el cambio de los vuelos y los pagos de penalidades en las diferentes aerolíneas. “Las presentaciones que teníamos programadas para las próximas semanas con aforos de más de 500 personas han sido aplazadas, pero no canceladas, estamos modificando las fechas para que no se vea afectado ni el empresario ni los fans. Hemos tenido algunos problemas con el cambio de los tiquetes en las aerolíneas porque está la posibilidad de cambiar los vuelos internacionales, pero los nacionales no. Ahí sí hay que pagar penalidades y eso nos está perjudicando porque nosotros viajamos 20 personas entre músicos y logística. Sería importante que las aerolíneas flexibilizaran sus políticas en los cambios de tiquetes nacionales”, aseguró el manager de Peter Manjarrés.

Eventos nacionales

Los festivales musicales Estéreo Picnic, encabezado por los Guns N’ Roses y The Chemical Brothers, y el Jamming, liderado por Damian Marley y KY-Mani Marley, son las dos nuevas víctimas del Covid-19 en Colombia, ya que fueron pospuestos luego de que el Gobierno declarara la “emergencia sanitaria”.

“En el caso de Estéreo Picnic, que reúne más de 100.000 personas particularmente, y del Jamming Festival en Girardot, que reúne a cerca de 45.000 asistentes, los dos han sido aplazados”, manifestó en una rueda de prensa Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, departamento en el que se iban a realizar ambos eventos.

El Estéreo Picnic -en el que además se iban a presentar The Strokes, Wu-Tang Clan y Cage the Elephant, entre otras agrupaciones- se iba a realizar los próximos 3, 4 y 5 de abril en un campo de golf del municipio de Sopó, cercano a Bogotá.

“Estamos analizando la situación con artistas, locaciones, tiqueteras y todas las partes implicadas, de manera que en el menor tiempo posible podamos informar sobre las medidas a tomar con respecto a cada uno de nuestros eventos en la ciudad de Bogotá”, manifestó la compañía.

Por su parte, los organizadores del Jamming -programado en la localidad de Ricaurte, cercana a Bogotá, para los próximos 21 y 22 de marzo, y en el que iban a participar otros artistas como Aterciopelados y Los Toreros Muertos- manifestaron que acatan “la medida de emergencia sanitaria” y el festival será reprogramado para el 14 y 15 de noviembre.

Otros eventos que ya han sido cancelados o aplazados en el país son los que se iban a realizar estos días en el Movistar Arena como los conciertos de Alejandro Sanz, Raphael y Juanes.

También fue aplazada la XXXIII Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), que debía celebrarse del 21 de abril al 5 de mayo próximos.

Broadway suspende sus espectáculos por un mes

La Liga de Broadway anunció la suspensión inmediata de todas las actuaciones en la que se considera la meca del teatro mundial, como medida de contención del coronavirus, aunque señaló que se reanudarán dentro de un mes.

La organización afirmó en un comunicado que el cierre de Broadway se lleva a cabo a petición del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, con el que se trata de apoyar la salud y el bienestar del público y de los trabajadores del sector.

“Nuestra prioridad absoluta ha sido y seguirá siendo la salud y el bienestar de todos los asistentes del teatro y las miles de personas que trabajan en el sector cada día, incluyendo actores, músicos, tramoyistas, acomodadores y muchos dedicados profesionales”, dijo la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin.

El texto asegura que la organización seguirá de cerca la situación del coronavirus y tomará las decisiones requeridas, y señala que los que hayan adquirido entradas para espectáculos hasta el 12 de abril deberán contactar con la compañía con la que fueron compradas para solicitar cambios o devoluciones.

Aunque la Liga de Broadway asegura que las obras empezarán de nuevo el próximo 13 de abril, las autoridades del estado de Nueva York señalaron en una rueda de prensa que el cierre se mantendrá hasta que sea necesario.