$!Jessica Cediel revela su más grande anhelo personal

La presentadora colombiana, Jessica Cediel, ha vuelto a hacer hincapié en su deseo de convertirse en madre. Recientemente, a través de sus redes, compartió una charla que tuvo con su padre quien le reveló un sueño en el que Jessica estaba embarazada.

“Mi papá soñó que estaba esperando un bebé con mi novio. Pero tuve que aclararle que, por el momento, es imposible ya que no tengo pareja”, compartió la presentadora.

Si bien en la actualidad no está embarazada y no mantiene una relación, Jessica no ha ocultado su anhelo de ser madre. En un diálogo con la periodista, Eva Rey en 2022, Cediel manifestó que le gustaría tener hijos y llegó a mencionar su número ideal.

En 2021, Jessica tomó medidas para su futuro, decidiendo congelar sus óvulos. “Considero que es uno de los regalos más significativos que una mujer puede hacerse”, comentó en sus redes sociales.