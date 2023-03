Jéssica Cediel y Diego Camargo, una nueva historia de amor

Así como lo lee, una de las mujeres más bellas de Colombia anda de amores con el divertido y talentoso Diego Camargo... solo que en una historia de ficción y que actualmente está en cartelera en todos los cinemas del país.

Se llama ‘Amar es madurar’ y cuenta la historia de Elizabeth y Juan Felipe, cuyos caminos tomarán rumbos distintos y solo cuando ambos hayan madurado se reencontrarán con el verdadero amor.

Los dos protagonistas de la cinta hablaron con Q’HUBO para contarnos anécdotas del rodaje, qué tanto han sacrificado su vida personal por el éxito profesional, como lo hace Elizabeth en la historia, y mucho más.

¿Han dejado el amor a un segundo plano por el éxito laboral?

Jéssica: “Indudablemente, en mi caso he sacrificado emocionalmente a muchas parejas y personas por estar enfocada en el trabajo; pero también siento que aún no ha llegado la persona indicada, porque ahí sí empiezas a mediar y a poner límites en tu trabajo. Pero siento que no me arrepiento, todo lo que he vivido lo he disfrutado y he aprendido. Yo siento que todas las personas que llegan es para sumar, me siento súper bendecida y feliz con mi trabajo, y seguramente cuando Dios me ponga a la persona indicada en el camino pues habrá que maniobrar los dos aspectos”.

Diego en el trailer vemos una escena donde lo escupe un chamán, ¿cuántas veces repitieron esa escena?

Diego: “Seis veces (risas). Eso es un páramo, el frío estaba bravísimo, había mucho viento y solo tenía una muda de camiseta, entonces sí me fue afectando mucho, además porque después grabamos la escena donde yo corría por el páramo, y luego otra en el suelo donde aparezco abrazando al chamán. Ese día literalmente me dio el patatús y como yo sufro de hipoglucemia nos demoramos mucho porque tenía la insulina alta, más el frío... estuvo pesado ese día”.

Diego: “Sí fue chistoso porque Wálter (Luengas), el actor que hacía de chamán, me decía: ‘Manito, perdón que lo tengo que escupir otra vez’, y yo: ‘no, tranquilo, hágale’. Igual es agresivo que a uno lo escupan en la cara, pero pues es comedia, es una película y a mí me parecía súper divertida la escena y la abarcamos desde tres puntos para ver cuál se veía mejor o cuál reacción era más chistosa. Por eso se grabó seis veces, pero yo me lo gocé mucho. La veo ahora y me parece que fue la perfecta”.

A Jéssica la hemos visto protagonizar varias comedias románticas, pero ¿cuándo la veremos en otro rol o género?

Jéssica: “Sería cool hacer una película de terror, contar una historia que no se haya visto, de suspenso o en un rol donde la gente no esté acostumbrada a verlo a uno. Si se unen las fuerzas, y con el equipo grandísimo que tenemos detrás, pronto se daría una historia de terror”.

¿Y cuándo vamos a ver a la Jéssica mala, la villana de la historia?

Jéssica: “Por favor, voten para que eso se dé. Ya es demasiada bondad, hay que parar con esto (risas)”.