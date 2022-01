Jhonier Leal era la "oveja negra" de la familia: trabajadora de la peluquería

De acuerdo con la trabajadora, que de hecho es de bastante confianza con la familia, los hermanos discutían constantemente y detrás de esto, había una supuesta envidia por Marleny Hernández, su madre, quien prefería a Mauricio.

“Mauricio estaba muy triste y preocupado por eso. De Jhonier decía que era la oveja negra, que era egoísta y tenían rencilla siempre porque Mauricio era el más cercano a la mamá, era el preferido. En alguna ocasión yo hablé con la señora Marleny y le decía que disimulara el mayor afecto hacia Mauricio y que mejor le demostrara el mismo afecto a los otros”, dijo la trabajadora a la Fiscalía General de la Nación. ​

Finalmente, le dijo a la entidad “ella me dijo que iba a tratar y me dio las gracias, pero yo sí me daba cuenta que Jhonier sentía mucha envidia de Mauricio, tanto por lo laboral como por el tema familiar. Yo lo veía, era evidente”.

Este martes, Jhonier Leal aceptó haber cometido el doble crimen en contra de su madre y su hermano.