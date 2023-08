‘Jhovanoty’ soltó inesperado comentario sobre Amparo Grisales, le echó en cara su comportamiento en ‘Yo Me Llamo’

Amparo Grisales estuvo en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión. En dicho programa, la experimentada mujer estuvo compartiendo con los presentadores sobre distintos temas de su vida, su situación con el hijo de Giovanny Ayala en ‘Yo me llamo’, donde ella es jurado. Pero pese a todo, hubo un momento muy curioso y fue cuando se dio la afirmación de ‘Jhovanoty’ a la jurado del reality por la forma en que interactúa con los participantes en general.

Dicho tema surgió debido a la vergüenza que pasó el jurado del show cuando soltó una pulla sobre Giovanny Ayala frente a su hijo. La conversación llevó a un comentario de Jhovany Ramírez, que es como se llama de verdad el humorista colombiano. ¿Qué fue lo que le dijo ‘Jhovanoty’ a Amparo Grisales, reconocida jurado del programa ‘Yo me llamo’?

En la emisión del programa de este martes 22 de agosto, explicó que muchas de las veces, sus interacciones con los concursantes pueden ser muy duras. Esto como parte de su reacción para defenderse, a lo que el humorista huilense le aseveró un señalamiento de manera jocosa. “No, pero Amparo, usted a veces es pasadita con la gente”, afirmó, a lo que Amparo Grisales preguntó la razón de su comentario, allí él puso un ejemplo: “Usted le dice a un man: ‘Quítese las gafas’, [y al verlo le responde]: ‘Ay no, pongaselas que está muy feo’. Y pues a mí me dicen eso y yo me siento”, aseveró.