$!“Joe nos acompañó en todo el proceso de la película”: Jhon Narváez

Entrevista con su protagonista

-¿Cómo sintió las primeras reacciones frente a la película?

La gente se conecta mucho con la película, que tiene mucha vida y mucha música. Es bonito ver, después de una pandemia, de salas cerradas y luego medio vacías, ver que se llenan, nos da a entender que son momentos donde la gente está buscando historias de gran interés y divertirse un poco, aunque la película no solo divierte.

-¿Un lado casi desconocido de la vida de Joe Arroyo?

Siempre existieron los rumores en torno a su vida, que es lo que siempre ocurre en la vida de los famosos, de los artistas, y el caso del Joe Arroyo no era la excepción.

La película sucede cuando se cierra la puerta y todo lo que sucede en la intimidad de Álvaro José.

Siempre es interesante ver lo que ocurre con un artista del calibre del Joe, cuando deja afuera la fama, la bulla, la prensa y los fanáticos, para quedarse a solas o quizás con sus más allegados. Es la vida de la persona que está detrás de la estrella.

-¿Cómo llegó John a interpretar al Joe?

Yo fui el último en llegar a la película. Ya habían elegido a otro actor, pero al final él no podía por otros proyectos en los cuales estaba involucrado, por lo que volvieron a buscar un actor.

Yo ya sabía que estaban haciendo una película, sin conocer muchos detalles, pero sabía que buscaban un actor afrocolombiano de 40 años que cantara, pero no sabía que era para Joe Arroyo.

Hice el casting en 2020, justo antes de que cerraran el mundo, y un año después me llamaron.

-¿Cómo fue cantar el repertorio de Joe Arroyo?

Cuando me gané el papel empecé con mis clases de canto en Cartagena y Bogotá con ‘El Pantera’, que justamente había sido uno de los músicos del Joe, trabajando juntos en Fruko y sus Tesos, por lo que no sólo me enseñó más del canto, también me contó detalles de la vida y el trabajo.

-¿Qué fue lo más difícil para lograr interpretar al Joe?

Muchas cosas. En realidad fue un todo. Tuve un entrenamiento muy fuerte para poder llegar al peso ideal, en especial para la primera parte de la película, junto a las horas de maquillaje a las que debía someterme a diario, en ocasiones llegamos a superar las cuatro horas de trabajo de maquillaje.

-¿Qué significa para John representar al Joe de esta manera tan cruda?

Para nosotros Joe Arroyo siempre ha sido un ídolo, porque crecemos escuchando su música, mi familia siempre fue muy apasionada por sus canciones, siempre buscando ser de los primeros en tener sus nuevos discos.

Siempre fue lo más cercano a un ídolo popular y extraordinario, teniendo en cuenta que era una persona afrocolombiana de origen popular, le daba un ingrediente extra. Era una persona como cualquiera de nosotros que había triunfado.

Joe Arroyo es un artista supremo, lo que significa una gran oportunidad y por lo tanto, una gran responsabilidad.

-¿Difícil interpretar un personaje en su faceta más oscura?

Todos estábamos en función de contar esta historia, y toda esa energía generó una suerte de invocación, por lo que sentíamos que al invocar al personaje, él te daba el permiso necesario para interpretarlo, lo que permitió que el rodaje fuera muy fluido y ya veremos cómo la recibe el público. Joe nos acompañó en todo el proceso de la película.