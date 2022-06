$!Josse Narváez, un papá más que 10

Lea aquí: Lina Tejeiro se sinceró y dijo que pensó lanzarse “de un onceavo piso”

Cada día, Narváez se luce resaltando a su familia en redes y se convirtió en portada de revistas por ser buen padre . En Instagram se refirió a sus hijos de la forma más amorosa. “Muero de amor por estos pelaos; mi cachorrito hermoso y mis muchachotes. Si alguien me pregunta sobre el éxito yo les hablaría de ellos, mi orgullo más grande. No me siento merecedor de ningún reconocimiento, ya la vida lo hizo a través suyo. Los hijos son un regalo para disfrutar, el aplauso es pa’ ustedes que me alegran la vida y me motivan a ser cada día mejor”.

La familia Narváez Hurtado constantemente sube contenido juntos a sus redes sociales. Así celebraron la pasada Navidad.