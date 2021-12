Joyería de Bucaramanga le repuso el anillo real a Daniella Álvarez, exseñorita Colombia

Lea también: No cederle el poder a un agravio nos purifica

“Hoy, 10 años después, André Laurent Joyería me hace el honor de tenerlo nuevamente conmigo. La emoción y alegría es invaluable, recordar uno de los momentos más felices de mi vida en el Concurso Nacional de Belleza no tiene precio. Gracias a la familia Azuero por este detalle inolvidable”, expresó.

Luego de once años, la joyería André Laurent, ubicada en Bucaramanga, tuvo un valioso detalle con la modelo y recreó el mismo anillo que recibió en su coronación.

El anillo real que todos los años se le entrega a la Señorita Colombia en el momento de la coronación, es una joya única. Una pieza de oro de 18 quilates con rubíes y diamantes que tiene la forma de la corona que recibe la soberana nacional de la belleza y permanece con ella durante toda su vida.

"Como es una joya tan especial y su valor es difícil de calcular no se consigue ni se vende... se gana. De hecho, si su poseedora lo pierde, no se reemplaza. Pero hicimos una excepción...", se lee en la publicación de la joyería bumanguesa.

"No dudamos en reponerlo, y menos a una mujer que ha inspirado a tantos colombianos con su fortaleza y su coraje para enfrentar los momentos difíciles. A una mujer que con su carisma, su sencillez y su bondad demostró que no hay una piedra tan grande en el camino que no pueda ser sorteada. Ella es un modelo de vida", dice el mensaje.