Juan Diego Alvira anuncia su regreso a la televisión

El presentador cuenta que está en uno de los momentos más espectaculares de su vida.

“Nunca había tenido una interrupción laboral después de más de 20 años de trabajar ininterrumpidamente, y estoy tratando de hacer otras cosas”, aseguró al programa de chismes.

“He batido un récord en lectura, me he leído más de 15 libros, he visto cualquier cantidad de películas. Hasta he tenido tiempo de dármelas de encantador de perros”, aseguró Juan Diego Alvira

Aunque estar desempleado y alejado del trabajo por un tiempo le permitió fortalecer sus temas personales, Alvira asegura que ha llegado el momento adecuado para volver al mundo de la televisión.

“He tenido más tiempo para ser papá, he tenido más tiempo para conocer y descubrir a mi hija, he tenido tiempo para mi esposa y para hacer todavía un mejor esposo”, dijo.

Además, ha encontrado nuevas oportunidades laborales que le han permitido reinventarse en otras áreas y seguir facturando.

