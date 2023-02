Juan Duque revela qué dañó su relación con Lina Tejeiro

Su noviazgo también fue público, pues el cantante lo hizo oficial en una visita a Lina mientras ella estaba hospitalizada por un problema en los riñones en septiembre. Desde entonces los seguidores de ambos no les quitaron los ojos a tal punto que cuando empezaron su crisis amorosa, todos se dieron cuenta.

Tan solo un par de meses duró el amor que se juraban por redes sociales Lina y Juan, pues su relación terminó poco después del cumpleaños de la actriz, en octubre, y nuevamente volvieron a estar en boca de todos los programas de chismes, quienes no hicieron más que rumorar por qué se habría terminado la relación.

Aunque ni Juan ni Lina quisieron pronunciarse al respecto, ambos dejaron una que otra indirecta en sus redes sociales que pusieron a pensar a sus seguidores. No obstante, hasta ahora Duque quiso contar en realidad qué ocurrió con la actriz.

En una entrevista que le hizo ‘El Gatales’ en su canal de Youtube, el cantante paisa reveló que le dolió mucho haber terminado la relación con Tejeiro porque estaba muy tragado, y que al principio todo iba muy bien, pero que la distancia terminó afectando el amor.

“Al principio no, pero meses después, Lina tuvo un rollo con el tema de la distancia. Yo no podía viajar todos los días. Toda mi vida está en Medallo... A veces hacíamos el esfuerzo para estar todos en Bogotá. Yo organicé casi que mi vida para ir mínimo una vez o dos veces a la semana. Siempre buscaba la forma”, dijo Juan.

Juan viajaba a Bogotá y Lina iba a Medellín, pero poco a poco sus compromisos laborales comenzaron a alejarlos, pues él tenía que dar conciertos y ella tuvo que viajar a grabar ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y fue cuando todo empeoró.

‘El Gatales’ le preguntó a Juan si la indirecta del rimel que envió Lina iba para él, a lo que respondió:

“Yo estaba muy tranquilo... Yo no quería, ella fue la que dijo: ‘Ya no quiero seguir más’. Todo lo que estaba construyendo se derrumbó... Estaba en ese proceso cuando sale con eso de rímel... Esa fue su explicación de por qué habíamos terminado... Yo honestamente no entendía qué estaba pasando... Y sabes qué, todo el mundo me decía, mi hermana y los de la disquera: ‘Usted no responda, quédese callado... Aproveché que todos estuvieran dormidos y empecé a pedirle respuestas a la vida porque para mí fue duro... Entonces respondí con humor”, dijo.

Hasta el momento Lina no se ha pronunciado al respecto y se ha mantenido alejada de los chismes alrededor de ella y el paisa, incluso, tampoco ha salido a aclarar los rumores que hay sobre su presunta nueva relación con el productor y compositor Keityn.