“Juan Gabriel está vivo y reaparecerá pronto”: exmanager del artista

an pasado 6 años de la muerte de Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel o el ‘Divo de Juárez’, uno de los artistas más reconocidos en América Latina, y su nombre aún rodea las redes sociales y genera polémica.

Ahora fue su exmanager, Joaquín Muñoz, el que volvió a encender las redes con nuevas declaraciones sobre el músico, afirmando que estaría vivo y que en cualquier momento reaparece a dar su versión sobre el engaño.

Tal parece que el Divo decidió “hacerse pasar por muerto” por problemas legales, por lo que fue escondido por petición de su hijo, Iván, quien actualmente estaría a cargo de las propiedades intelectuales del artista.

Según Muñoz, quien habría sido pareja del cantante, leyó ante medios mexicanos una carta supuestamente escrita por Juan Gabriel, donde explicaba su situación.

“Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, solo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”, dice la carta en la que el intérprete le pide apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El ex representante también dijo que: “Juan Gabriel está vivo, yo no puedo estar engañando al presidente y estar leyendo cosas. Iván sabe dónde está su papá, ahí tengo la carta. A Juan Gabriel le costó mucho trabajo fingir su muerte, él va a aparecer, ya verán, les va a decir cuál fue el motivo por el que lo hizo”.

Cabe recordar que el mexicano habría fallecido el 28 de agosto de 2016 a los 66 años de un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba de gira con el ‘MeXXico es Todo’. La noticias de su muerte le dio la vuelta al mundo y hasta el sol de hoy sigue siendo tema de conversación.

Sus restos fueron llevados al Palacio de Bellas Artes en una ceremonia acompañada por más de 700 mil personas y más de 11 millones de espectadores. Sin embargo, al parecer todo habría sido un montaje.

Por ahora, se espera que se conozcan más detalles de lo dicho por Joaquín Muñoz, que de ser cierto generaría un gran revuelo en el mundo.

No es la primera vez que se dice que Juan Gabriel está vivo. A mediados de 2020 circuló en las redes sociales un video en el que supuestamente demostraba que estaba vivo y saludaba a sus seguidores. En la grabación se le ve con un aspecto distinto al de sus últimos días: con poco pelo y con el rostro más redondo. De inmediato, el abogado Guillermo Pous –representante de la familia Aguilera– puso el grito en el cielo y demostró que se trataba de un montaje hecho con un software sofisticado.

Asimismo, en 2018, el mismo Joaquín Muñoz, exrepresentante del músico, dijo que en realidad Juan Gabriel no había muerto y reaparecería en la primera mitad de 2019. El asunto tuvo un impacto tal que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a los rumores en una de sus habituales ruedas de prensa. No obstante, la fecha de la irrupción del Divo se postergó una y otra vez hasta que Muñoz cayó en el descrédito.