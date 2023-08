$!¿Juan Gabriel vivo? Nueva predicción de Mhoni Vidente revela cuándo aparecerá

“Shakira y Piqué están pasando por un momento muy tenso”: Este sería el motivo de la nueva pelea de la ex pareja

“Hace poco tuve una revelación muy importante de Juan Gabriel, que ya va a ser su aniversario. La carta de la muerte me está diciendo que no está muerto, que se va a presentar a la luz y nos va a contar por qué hizo esto”, afirmó la vidente.

Según el comunicado oficial, el ‘Divo de Juárez’ falleció debido a un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, los rumores de que Juan Gabriel no habría muerto, incrementaron cuando su exmanager, Joaquín Muñoz, presuntamente compartió una carta escrita en los medios de comunicación de México, donde afirmaba que estaría vivo.

Entre los rumores que hay al rededor del mundo se afirman que el cantante no habría fallecido el 28 de agosto de 2016, sino que deseaba tener una vida alejada del ojo público, por ello presuntamente habría fingido su muerte.

¿Por qué se dice que Juan Gabriel no murió?

“Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, solo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”, anota la supuesta carta.

Del mismo modo, durante la conferencia de prensa, Joaquín Muñoz tuvo diferentes discusiones con los reporteros, quienes le recriminaron la falta de pruebas que tenía y la falta de seriedad a con la información que estaba entregando.