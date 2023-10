Juan Pablo Urrego retó a Rigo para ver cuál de los dos es más “culichupao”

¿Hay presión con este personaje frente a lo que ha sentido en otros proyectos?

“No, digamos que siempre con mis personajes siento la misma ansiedad. En los proyectos uno ve que tiene escenas muy buenas y hay otras escenas que no están tan buenas, es normal, entonces partiendo de ahí el nerviosismo existe en especial con Rigo, que es una persona muy querida, famosa, carismática, que todo el mundo lo quiere.

Estoy muy contento, más allá de los nervios, feliz de contar esta historia y que llegue a los hogares, que la gente se divierta, se conmueva, que vea una historia de superación, que inspire”.

¿Qué tal fue el reto físico de meterse en la piel de Rigo?

“Tengo hermanos que son ciclistas, que son deportistas tremendos, muy aficionados al ciclismo, yo montaba bicicleta, pero de montaña, nunca había cogido una de ruta, entonces ese fue el primer reto.

Desde que me enteré de que iba con el personaje me contacté con Rigo y su equipo, que me facilitaron todo para el entrenamiento.

Ellos me equiparon, fueron muy generosos conmigo y desde ahí empecé a montar con amigos, empecé a rodar casi todos los días, a ver videos de ciclismo, de Rigo, ver cómo montaba él, cómo se paraba los pedales... ese reto físico fue grande.

En las grabaciones tocaba repetir muchas veces y una escena de no más de 10 segundos tocaba repetirla muchas veces y eso era agotador”.

¿Cómo fue meterse en el rol de Rigo sin caer en la caricatura?

“Ese fue un reto importantísimo: dar en el punto exacto, porque hay una frontera invisible. El trabajo con los directores y el libreto escrito por Pucheros (César Augusto Betancur) permitió encontrar ese equilibrio.

Conversábamos y ensayábamos mucho, porque queríamos mostrar ese Rigo carismático, entrador y con chispa, que la gente lo quiera ver”.

¿Habló mucho con Rigoberto?

“Sí, nos vimos antes de empezar las grabaciones. Hablé con él varias veces por teléfono y después viajé a Medellín y me reuní con él, me abrió las puertas de su casa, conocí a Michelle, a su familia y su empresa. Estuve con él dos días, donde le pregunté de todo. Me mostró fotos y videos, pude conocer sus intimidades, algo que se lo agradezco.

Fue muy generoso conmigo. Todo me lo respondió. Y ya después quedamos en contacto mientras competía en Europa, así que muy agradecido”.

¿Cómo fue compartir con Róbinson Díaz, Julián Arango y Ramiro Meneses, entre otros?

“Para mí es un privilegio trabajar con ellos. Cuando estaba en el colegio y soñaba con ser actor, ellos ya eran grandes personalidades y yo veía sus historias y veía sus personajes y ahora tenerlos al frente en un set es un sueño cumplido.

Aprendí muchísimo de todos ellos. Fueron muy generosos conmigo. Trabajamos de la mano, siempre aconsejándonos, proponiendo. Me sentí muy bien acompañado”.

¿Cómo fue la caracterización?

“Soy paisa y conozco muy bien Urrao, mi mamá es del Suroeste antioqueño, yo iba mucho a los pueblos y al campo, entonces tengo ese ADN, así que con el acento era cogerle ese tono nasal que tiene Rigo.

¿Acaba de terminar un rodaje en Guatapé..?

“Uno es una historia sobre la minería ilegal a gran escala, una trama de suspenso protagonizada por Marcela Mar y Victoria Hernández.

Rodamos en Guatapé, en locaciones hermosas, es la primera vez que se hace algo de ficción en la zona. Saldrá el próximo año, una historia de suspenso, hay una trama interesante sobre una empresa canadiense que viene a sacar oro de Colombia”.

¿Cómo asume los éxitos y el boom de su carrera en los últimos años?

“Trato de agradecer mucho, de tener los pies en la tierra porque esta carrera ha sido muy generosa conmigo, me ha dado más de lo que me imaginé, de lo que en algún momento soñé. Solo puedo agradecerle a la gente que me tendió la mano, que me sigue tendiendo la mano, que confía en mi trabajo. Espero seguir contando historias e interpretar personajes y seguir”.

¿Sueña con Hollywood?

“Mentiría si digo que no he pensado en eso, si llega el momento me parecería maravilloso, pero me sueño más como un actor latinoamericano, un actor de habla hispana, de hecho tengo para el próximo año un proyecto en Perú, entonces me veo como un actor que trabaja en países de la región”.

