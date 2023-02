Juanes cantó anoche en la fiesta anual previa a los Grammys Anglo

Esta fiesta es uno de los eventos de más alto perfil en la industria de la música, esto es gracias a Clive Davis, quien goza de gran prestigio en el ámbito musical. Ha trabajado con artistas como Janis Joplin, Carlos Santana, Billy Joel, Chicago, Earth Wind and Fire, Aretha Franklin, Alicia Keys, Pink Floyd.

Clive Davis es el fundador de la compañía Arista Records, conocida por su amplia variedad de artistas como Whitney Houston y Michael Jackson. Es reconocido, además, por ser el mayor cazatalentos en la historia de la música, descubrió artistas como Aerosmith, Alicia Keys, Maroon 5, entre muchos otros.

Ser invitado a la fiesta de Davis es un gran honor del cual Juanes hizo parte anoche. Lo hizo al lado de otro grande, Elvis Costello, compositor y cantante, con quien ya ha compartido escenarios. Juntos cantaron Pump it Up, version incluida en el nuevo disco del británico. Un himno del rock and roll de los setentas.

La noche la inauguró el actor Kevin Costner actor y director encargada del Homenaje de la noche a Davis.

Arrancó aplausos y lágrimas al resaltar el extraordinario talento, su aporte a la música como mentor de muchos y productor y el gran ser humano.

La gala se caracteriza por un formato musical en el que las estrellas y leyendas comparten escenario con los nuevos talentos. Una noche que deja los premios a un lado para celebrar la diversidad de la música y su aporte al mundo.

Davis presentó a Juanes como uno de los artistas más celebrados en América Latina y gran estrella.

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, Tim Cook, Earth Wind and Fire, Sheryl Crow, Nancy Pelosi, Maneskin, Lizzo, Cardi B, Jennifer Hudscn, Lars Ulrich, Krist Novoselic, John Silva, Yatra, Paris Hilton, chance the rapper, Machine gun Kelly, Meghan Fox, lil Wayne ...

Juanes honrado de ser parte de esta noche épica. Cada año se realiza en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles en la que fueron galardonados dos importantes ejecutivas de la industria de la compañía Atlantic Records, Julie Greenwald and Craig Kallman.