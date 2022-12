$!Kanye West pagará 200.000 dólares al mes a Kim Kardashian por manutención de hijos

Antes de anunciar su divorcio, los tabloides estadounidenses como People, Page Six y Entertainment Tonight llevaban meses informando de la crisis matrimonial, que se vio agravada cuando el rapero presentó una controvertida y surrealista campaña para las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU.

Después de que Adidas rompiera su contrato multimillonario con Kanye West debido a sus dichos antisemitas, ex trabajadores del músico afirmaron que compartía de manera rutinaria imágenes explícitas de su ex Kim Kardashian y videos pornográficos con sus empleados como una “táctica de intimidación”.

Kardashian, que se casó con West en 2014, ha triunfado en la televisión con el reality “Keeping Up with the Kardashians”, y es una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene unos 200 millones de seguidores en Instagram).

Por su parte, West está considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010) o “Yeezus” (2013).

Según la nota, un joven afirmó que West le mostró una imagen íntima de la madre de sus cuatro hijos durante una entrevista de trabajo en 2018.