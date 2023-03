Karol G anuncia oficialmente su retiro de los escenarios ¿Por qué se va?

La intérprete de Provenza también recalcó que se siente muy feliz por lo que está ocurriendo en estos momentos con su carrera profesional, pero que la decisión que ha tomado de retirarse es absoluta y no tendrá vuelta atrás.

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un break de los escenarios para poder estudiar y evolucionar en otros aspectos. Quiero estudiar porque hacer música para mí dentro del tour me empujó tanto. Aprender a grabarme a mí misma, aprender a producir mucho más, aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía por mí»

La artista confirmó lo que sus fans no querían ni pensaban en enterarse. Ya que se retirará temporalmente de los escenarios y de la música. Las razones están ligadas a sus deseos de querer crecer como artista.

¿Karol G andará en amores?

Esta decisión también hacen abrir aún más dudas sobre su actualmente está en un relación amorosa con el cantante y productor Feid. Ambos han estado ligados a númerosos rumores de citas,e incluso se han revelado pruebas de que han estado saliendo en varias oportunidades.

La canción dedicada para Feid sería ‘Tus gafitas’, la cual está promocionando con unos lentes color verde, los mismos que suele usar el artista.

Además, en la imagen de YouTube agrega unas gafas con el estilo que usa Feid y añadió el color verde, con el que él se ha identificado y se representa.

“¡Ey! te pienso cada una de mis noches, solo quiero que el tiempo pase pa’ volverte a ver, dejaste tus gafitas en mi coche, las tengo aquí pa’ recordar lo bien que se te ven (...) Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder, pasa el tiempo volando cuando conmigo estás, no creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”, reza parte de la canción.