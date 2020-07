Karol G dio positivo para coronavirus

El primero en reconocerlo públicamente fue el actor Tom Hanks, quien anunció su contagio y el de su esposa el pasado 11 de marzo, seis días después fueron dados de alta, ya están recuperados y guardan actualmente cuarentena obligatoria. Además ya regresaron a su país, Estados Unidos, en tanto esto les pasó en Australia.

Después de su contagio Hanks aprovechó su popularidad para pedir que la gente haga lo posible por reducir los contagios, especialmente tras el repunte que ha experimentado Estados Unidos y algunos países.

“Hay tres cosas que podemos hacer: Llevar mascarillas, practicar la distancia social y lavarnos las manos. Es muy simple y si no las cumples debería darte vergüenza”, afirmó.

Así han sido las noticias de los famosos hasta el momento:

Lunes 13 de julio:

La cantante paisa Karol G, quien está pasando la cuarentena en Miami con su novio Anuel AA, dio positivo por el nuevo coronavirus. Florida es un estado que actualmente suma 269.811 contagios y que este fin de semana alcanzó más de 15.000 contagios en un solo día.

Fuentes cercanas a la cantante le confirmaron a la agencia Efe que la artista “no tiene idea de cómo se enfermó, pues ha sido muy cuidadosa, respetando inicialmente la cuarentena y posteriormente las normas de distanciamiento social y uso de máscaras”. Anuel AA, también se practicó la prueba, pero salió negativo.

Añadieron que la cantante del género urbano “se está sintiendo bastante mal”, pero ha continuado publicando fotografías y videos en sus redes sociales para no preocupar a sus fans.

Martes 7 de julio:

Caracol Televisión confirmó en un comunicado de prensa que este martes han sido informados sobre el contagio de covid-19 del presentador Carlos Calero.

“Hasta el momento no presenta síntomas y se recupera en casa. Frente a esta situación, hemos tomado las medidas recomendadas por las autoridades frente al cerco epidemiológico, por lo que todas las personas que estuvieron en contacto con él en los últimos días estarán en cuarentena preventiva con monitoreo permanente”.

El comunicado indicó que el programa Día a Día continuará realizándose con un equipo de apoyo del canal que no ha estado en contacto con él. “Desde Caracol Televisión, le deseamos a Carlos una pronta recuperación”, concluyeron.

El presentador aún no ha realizado ningún pronunciamiento. Calero era el único presentador de Día a Día que estaba en estudio.

La actriz, presentadora y reina del Carnaval de Barranquilla 2017, Daniella Donado también reveló a través de un video en Instagram que está contagiada.

En la comunicación informó que tanto su esposo como sus dos hijos resultaron positivos en la prueba que se les realizó hace dos semanas. Confirmó que perdió el sentido del gusto y el olfato, sufrió dolores de cabeza y presentó mareos capaces de tumbarla en la cama todo el día.

Viernes 3 de julio:

El artista estadounidense Prince Royce reveló este viernes que ha sido diagnosticado con el coronavirus y que ha sufrido algunos síntomas característicos de la covid-19, aunque ha podido manejar el malestar en casa.

“Solo porque seas joven no quiere decir que no te va a dar”, expresó Royce en una entrevista con la prensa estadounidense.

“Espero que mi historia pueda educar a la juventud, a la gente que está tratando de salir este fin de semana por el festivo del 4 de Julio, (en el que se celebra del Día de la Independencia), a la gente que está yendo a bares porque están abiertos”.

“No sean egoístas cometiendo los mismos errores que probablemente yo cometí”, alertó el artista de 31 años, quien recibió el resultado positivo de la prueba de la enfermedad hace 12 días.

El llamado príncipe de la bachata contó que había pasado en total reclusión en su casa en Miami los primeros meses de la pandemia, acompañado de su esposa, la actriz Emeraude Tobia.

Sin embargo, cuando el gobierno del estado de Florida comenzó a aliviar las restricciones salió dos noches a cenar.

“Estuve en casa todo este tiempo y salí a algunos restaurantes porque las cosas abrieron y pensé: ‘bueno, Florida no ha estado tan mal, Nueva York es donde está el problema’. Caí y creo que mucha gente puede caer y va a caer con ese cuento. Eso me hizo pensar ‘necesito salir y contar mi historia’”, dijo el artista.

“Es tan frustrante ver gente en los supermercados sin una máscara. Es tan frustrante ver gente siendo irresponsable y no protegiendo a los demás”, reconoció al explicar por qué decidió revelar su contagio.

Royce decidió hacerse la prueba hace unas dos semanas, cuando comenzó a sentirse mal con un fuerte dolor de cabeza y una fiebre de 38,3 grados.

Martes 26 de mayo:

El tenor italiano Andrea Bocelli confirmó este día que tuvo la enfermedad de la covid-19 pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos, según reconoció a la salida del hospital de Pisa (norte), al que acudió para donar plasma.

El artista se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con algunas décimas de fiebre, declaró a los medios.

“Honestamente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien”, señaló el artista según registró la agencia EFE.

Con él resultaron positivos su esposa, Veronica Berti, y dos de sus hijos, Amos y Matteo, pero ninguno sufrió síntomas de relevancia, según detallan los medios locales.

En un comunicado el propio hospital agradeció al cantante la donación, que servirá para el estudio “Tsunami”, un experimento italiano que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que han pasado el coronavirus en el tratamiento contra el mismo.

Para su concierto del 12 de abril en la catedrál de Milán, Bocelli ya estaba recuperado. Durante su convalecencia, el tenor participó en numerosas causas para ayudar en la lucha contra el coronavirus, un patógeno que en su país, Italia, ya ha infectado a más de 230.000 personas, de las que 32.877 han muerto, según el ultimo parte oficial.

Viernes 1 de mayo:

Falleció en la ciudad de Leticia, Amazonas, Antonio Bolívar, uno de los últimos sabedores tradicionales del pueblo +buza (Okainas) y quien fuera uno de los protagonistas de la película El abrazo de la serpiente.

La causa de su muerte ha sido relacionada con la covid-19. Un responsable de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), citado por AFP, le dijo a esa agencia de noticias que Bolívar murió por el virus en un hospital.

Miércoles 29 de abril:

Fabiola Calle, fundadora del grupo Las hermanitas Calle salió de la clínica y recuperada del coronavirus: “Estuve muerta por tres días”, dijo al salir de la hospitalización. Agradeció en su mensaje a la Clínica CES por todas las atenciones.

Viernes 17 de abril:

La actriz Danna García anunció que, si bien ya había dejado la clínica, una nueva prueba indicó que aún es positiva a covid-19. En su mensaje en redes sociales señaló que “estaré bien, estaremos todos bien”. El 16 de marzo la colombiana, que se contagió durante un viaje a España, había confirmado que tenía la enfermedad.

Jueves 16 de abril:

El actor noruego Kristofer Hivju, conocido por haber interpretado a Tormund en la serie Game of Thrones, aseguró en Instagram que se ha recuperado del coronavirus.

“Estamos completamente recuperados y en buen estado después de que yo me infectara de coronavirus, y que probablemente también lo hiciera mi esposa Gry Molvær Hivju”, señaló en su publicación en esta red social que acompañó con una fotografía junto a ella.

“Después de varias semanas en cuarentena, y también un par de semanas más en casa después de estar libres de síntomas, finalmente estamos sanos y a salvo”, agregó.

El intérprete reveló el pasado 16 de marzo que había dado positivo en la prueba del coronavirus.

Otro caso que ha conmocionado al mundo de la literatura este jueves es la muerte del escritor, guionista y director de cine chileno Luis Sepúlveda quien falleció este jueves a los 70 años en un hospital de Oviedo (norte de España) donde permanecía ingresado en estado grave desde el 29 de febrero por una neumonía asociada al coronavirus, informó a Efe un portavoz de la familia.

Sepúlveda llevaba 48 días ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo, la mayor parte de ellos conectado a un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde falleció.

Martes 7 de abril:

La escritora escocesa JK Rowling, autora de Harry Potter, no había dicho que tenía coronavirus, pero este martes anunció que ha superado los síntomas de la enfermedad y se encuentra “completamente recuperada”.

Lo particular de su mensaje en Twitter es que a pesar de que no se ha sometido a ninguna prueba, afirmó que durante “las dos últimas semanas” ha padecido “todos los síntomas de la covid-19”, compartió el video de un médico del Hospital de Queens que explica cómo aliviar los síntomas respiratorios y detalló que eso le sirvió “muchísimo”.

La escritora lanzó la semana pasado la plataforma (Harry Potter en casa) para que niños, padres y profesores puedan dar “un toque de magia” a sus días de aislamiento, en que los usuarios pueden acceder a actividades, artículos, concursos, rompecabezas y vídeos “mágicos” sobre las aventuras del joven mago, Hermione y Ron.

Sábado 4 de abril

La cantante Pink, a través de su cuenta oficial de Instagram, contó a sus seguidores que hace dos semanas supo que ella y su hijo de tres años, tenían coronavirus, y que ahora ambos son “afortunadamente negativos”.

Relató que se realizaron las pruebas luego de tener los síntomas de la covid-19, y que tras el resultado positivo toda su familia continuó aislándose y siguiendo las recomendaciones médicas.

La artista criticó el difícil acceso a las pruebas en Estados Unidos. “Esta enfermedad es grave y real”, subrayó. Además, compartió que realizó donaciones a la lucha contra el virus en Filadelfia y Los Ángeles.

“Gracias a todos nuestros profesionales de la salud y a todos los que en el mundo están trabajando tan duro para proteger a nuestros seres queridos”, concluyó la compositora en su publicación.

Miércoles 1 de abril, día de fallecimientos

Ellis Marsalis Jr, uno de los maestros del jazz falleció a los 85 años por complicaciones del coronavirus.

Marsalis Jr., patriarca de este género y miembro de una saga de artistas de jazz de Nueva Orleans, falleció en la noche del miércoles el hospital “de manera pacífica”, tras ser hospitalizado el sábado, ha explicado a través de su página web su hijo, el también célebre músico Brandford Marsalis.

“Mi padre fue un gigante de la música y un maestro, pero sobre todo fue un gran padre. Dio todo lo que tenía para sacar lo mejor de nosotros mismos”, expresó.

Este mismo día se anunció la muerte del músico estadounidense Adam Schlesinger, cofundador del grupo de power pop Fountains of Wayne, quien falleció a los 52 años en Nueva York tras haber dado positivo por coronavirus.

Josh Grier, abogado del artista, confirmó a la revista Rolling Stone el fallecimiento de un músico que, al margen de Fountains of Wayne, se abrió una muy interesante carrera como compositor para cine y televisión.

Schlesinger se llevó tres Emmy como compositor (uno por la serie “Crazy Ex-Girlfriend” y dos por las galas de los premios Tony), ganó un Grammy al mejor álbum de comedia por su labor en “A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!”, y también dejó su huella en las bandas sonoras de películas como “Music and Lyrics” (2007) y “Damsels in Distress” (2011).

El ilustre guitarrista de jazz Bucky Pizzarelli también falleció este miércoles a los 94 años tras ocho décadas de una prominente carrera artística en la que tocó para presidentes y con importantes figuras de la música como Paul McCartney o Frank Sinatra, informaron este jueves los medios locales.

Pizarrelli, miembro del Salón de la Fama de Nueva Jersey, falleció en su residencia de ese mismo estado tras haber sido diagnosticado con coronavirus, según anunció su hija Mary Pizzarelli.

Martes 31 de marzo

El actor Andrew Jack, quien participó en varias películas de la saga Star Wars, murió a los 76 en un hospital de Londres por complicaciones de salud después de contraer el coronavirus, informó este martes su representante.

Además de interpretar al líder de la “Resistencia”, Caulan Ematt, en la saga galáctica, Jack era uno de los entrenadores vocales más importantes de la industria del cine, donde enseñó y preparó los acentos de los personajes en producciones como Lord of the Rings; James Bond con Pierce Brosnan, y varias cintas de la franquicia de Marvel.

De hecho, hace tan solo unas semanas comenzó a trabajar en la nueva película The Batman que protagonizará Robert Pattinson, a quien debía preparar vocalmente para el rodaje, que finalmente fue suspendido por la pandemia.

Este martes, el salsero Johnny Ventura, quien había anunciado su contagio el pasado 28 de marzo confirmó que ya había salido de la clínica y se encontraba en casa: “Después de realizar los estudios correspondientes, les comunico que hoy martes 31 de marzo gracias a Dios ya me encuentro en casita en franca recuperación siguiendo las recomendaciones de los doctores. Asimismo, con gran alegría comparto con ustedes que mi esposa Josefina “Fifa” y mis hijos Ana Yahaira y Juan José quienes conviven conmigo, se sometieron a la prueba del (Covid-19) siendo negativo en todos los casos (...) No les niego que fueron días de mucha incertidumbre y preocupación, pero sus oraciones, mi actitud siempre positiva y el poder del Padre Celestial me dieron la fortaleza para vencer con gallardía este terrible momento. Hago un aparte para reiterarles que se mantengan en sus hogares tomando las medidas de precaución y así prevenir que el virus siga arrebatándonos a nuestros seres queridos”, dijo.

Lunes 30 de marzo

El coronavirus llegó a una de las mayores exponentes de la música popular colombiana, quien se encuentra en estado grave. Se trata de Fabiola Calle, una de las integrantes del famoso grupo Las Hermanitas Calle. Ella estaba de gira en Estados Unidos a comienzos de marzo con su compañera actual, Lina Barrientos. Ambas regresaron a Colombia el pasado 16 de marzo y se concentraron en cumplir con el aislamiento social de 14 días, dispuesto por el Gobierno en ese momento, para todas las personas que llegaran a Colombia desde países de alto riesgo.

Días después, Fabiola presentó algunos síntomas y actualmente se encuentra hospitalizada y “en coma inducido”, según confirmó una de sus hermanas, Solángel Calle.

Ese lunes el tenor Plácido Domingo confirmó que ya salió del hospital en el que estuvo hospitalizado hasta el domingo, “estoy en casa y me siento bien. Afortunadamente desde el primer síntoma estaba, como siempre, bajo supervisión médica, dada mi edad y mis comorbilidades, por lo tanto la infección covid-19 se sospechó de inmediato y esto me ayudó mucho”, informó Domingo en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook.

Domingo 29 de marzo

El tenor español Plácido Domingo está estable tras dar positivo por covid-19 en un hospital de Acapulco, ciudad costera del sur de México, confirmó el sábado a Efe la portavoz oficial del cantante.

“Su condición es estable y permanecerá en el hospital tanto como los doctores lo consideren necesario hasta una esperada completa recuperación”, indicó la portavoz en un correo electrónico sin dar más detalles ni especificar la clínica donde se encuentra. El tenor madrileño (1941) anunció el pasado domingo a través de sus redes sociales que había dado positivo tras hacerse la prueba por síntomas como tos y fiebre, aunque también aclaró que “goza de buena salud”.

Sábado 28 de marzo

El reconocido salsero Johnny Ventura, con 80 años, hizo publico este sábado que sus resultados en la prueba de coronavirus fueron positivos.

“Actualmente me encuentro hemodinámicamente estable y con buena saturación respirando sin necesidad de oxigeno suplementario. El equipo médico encabezado por la Infectóloga, Claudia Blanco y el Internista, Antonio Villegas, brinda la asistencia necesaria para mantenerme en buen estado en una sala de cuidados intensivos intermedio. Es importante que todas las personas que han estado en contacto conmigo en los últimos días, tomen las medidas de prevención y aislamiento para evitar la propagación. En nombre de mi familia y el mío propio, agradezco las muestras de cariño recibidas. Con la ayuda de Dios y las oraciones de todos ustedes saldremos adelante”, escribió en sus redes.

Viernes 27 de marzo

Juan Pablo Villamil, integrante del grupo Morat, salió positivo, informaron los integrantes de la banda en sus redes sociales y confirmaron además que todos acababan de llegar de España y asumieron la cuarentena preventiva. “Vamos a entrar en cuarentena obligatoria hasta que todo pase. Por ahora, les adelantamos que estamos bien y vamos a estar contándoles cómo avanza todo. Hemos tenido síntomas muy leves. Hay que tener cuidado con no convertirnos en agentes de contagio”, manifestaron.

Miércoles 25 de marzo

El príncipe Carlos, de 71 años, presentó síntomas leves y, “por lo demás, está con buena salud”, y su esposa la duquesa de Cornualles, Camila, de 72, ha dado negativo, informó la agencia Efe.

Domingo 22 de marzo

El tenor español Plácido Domingo, salpicado en el último año por acusaciones de acoso sexual, lo anunció el domingo en su página de Facebook.

“Siento que es mi obligación moral anunciar que he dado positivo al COVID 19, conocido también como el coronavirus”, señaló el cantante de 79 años, subrayando que tanto él como su familia se encuentran aislados y gozan “de buena salud”. “Pero yo presenté síntomas de tos y de fiebre, por lo tanto decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo”, añadió Domingo, quien pidió a sus seguidores respetar las normas de distanciamiento social y quedarse en casa siempre que puedan.

Martes 17 de marzo

El reconocido actor inglés Idris Elba anunció en su cuenta de Twitter que dio positivo a la prueba luego de saber que una persona con la que había tenido contacto estaba infectada. “Esta mañana obtuve un resultado positivo. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédense en casa gente... Los mantendré informados sobre cómo estoy, sin pánico”, escribió en Twitter.

Otro actor que anunció su contagio este día fue Kristofer Hivju, más conocido como Tormunt en la serie Game of Thrones, “Lamento decir que hoy he dado positivo por covid-19. Mi familia y yo nos aislamos en casa todo el tiempo que sea necesario. Tenemos buena salud, solo tengo síntomas leves de un resfriado. Hay personas con mayor riesgo de que este virus pueda ser un diagnóstico devastador, por lo que los invito a que sean extremadamente cuidadosos; lávese las manos, manténgase a 1,5 metros de distancia de los demás, cumplan la cuarentena; simplemente hagan todo lo posible para detener la propagación del virus. Juntos podemos combatirlo y evitar una crisis en nuestros hospitales”, escribió en su cuenta de Instagram.

Lunes 16 de marzo

La colombiana Danna García anunció a través de sus redes sociales que contrajo el coronavirus, por lo que deberá quedarse recluida hasta que supere la enfermedad. Aunque la estrella de telenovelas como Pasión de gavilanes no informó dónde estaba, el equipo de la actriz en Miami dijo a la agencia Efe que García está en España, a donde había viajado tres días antes.

Domingo 15 de marzo

La actriz franco ucraniana, Olga Kurylenko, conocida por su papel de Camille en la cinta 007 Quantum of Solace, anunció a través de su cuenta de Instagram que tenía el virus. “Encerrada en casa después de haber dado positivo al coronavirus. De hecho, he estado enferma durante casi una semana. La fiebre y la fatiga son mis síntomas principales. ¡Cuídate y toma esto en serio!”, escribió.