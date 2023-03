Karol G: emocionada hasta las lágrimas porque está en el primer lugar en las listas de música en el mundo

Karol G se emocionó hasta las lágrimas al conocer la noticia de que su última canción, en colaboración con Shakira, había alcanzado el primer lugar en las listas de música a nivel mundial.

El próximo 11 de marzo será un momento histórico para Karol G, ya que su canción “Mañana Será Bonito” debutará en el puesto número uno de la lista Billboard 200. Esto no solo marca el primer número uno de la cantante colombiana en esta lista, sino también el primer número uno para cualquier álbum predominantemente en español de una artista femenina. Anteriormente, solo dos álbumes predominantemente en español habían encabezado la lista, ambos de Bad Bunny: “Un Verano Sin Ti” en 2022 y “El Último Tour del Mundo” en 2020. Cabe destacar que “Mañana” solo incluye un fragmento en inglés de Sean Paul en una canción donde éste aparece como invitado (”Kármika”).

La cantante de reguetón compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor video en el que explicaba el motivo de su felicidad.

La canción “TQG” se ha convertido en todo un éxito global y era uno de los estrenos más esperados del año 2023.

Karol G relató en el clip que estaba volando desde París a Puerto Rico cuando recibió la noticia, y entre lágrimas y la voz entrecortada, expresó su emoción al decir: “Lo más probable es que mi álbum también sea número 1 en Estados Unidos, me siento muy bendecida y quería compartirlo con ustedes. Dios ha sido muy bueno conmigo y todo lo que me propongo lo he logrado gracias al arduo trabajo de mi equipo y a todo el apoyo de mis fans”.

La artista también enfatizó la importancia de elevar el género femenino en la música y agradeció a todos sus seguidores por hacer posible sus logros.