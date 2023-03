Karol G fue quien llamó a Shakira para la colaboración de “TQG”

La reguetonera paisa habló sobre cómo surgió la canción ‘TQG’ en El Hormiguero, un programa de televisión conducido por el periodista Pablo Motos. “Luego me doy cuenta de toda la situación que estaba atravesando Shakira y otra vez ‘TQG’ vuelve a tener sentido, y dije: “Wow, yo tengo una canción con la que ella se puede identificar”, entonces vuelvo a tocar esa puerta, la busco, la llamo directamente, le muestro la canción, y me dice: “Siento mucho esta letra”, incluso ella entra en el primer verso porque con esa parte era con la que más identificada se sentía. Fue tan especial todo”, contó Karol G. Finalmente la canción fue grabada en octubre.

“¿Esta canción va dirigida a alguien?”, le preguntó el conductor del programa Pablo Motos a Karol, a lo que ella respondió: “Yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella y de parte mía, pero en este caso, simplemente es... ella se sintió identificada con la canción, y la quería cantar porque hizo parte de un momento de su vida que estaba sanando por medio de canciones, y en mi caso representó un momento específico, pero la intención de sacarla no es herir a nadie, ni molestar a nadie, ni avergonzar a nadie. Los artistas hacemos eso, escribimos canciones sobre nuestras vivencias personales”.

La colaboración entre Shakira y Karol G que desembocó en “TQG” ha generado un sinnúmero de reacciones y de suposiciones entre los seguidores: algunos afirman que es una tiradera directa contra sus exparejas, Piqué y Anuel, respectivamente.

“Yo me he leído casi todos los hilos que le han hecho en Twitter del significado de la canción, del significado del video, y al final del día lo que hay aquí es un junte de dos mujeres que ha sido súper poderosísimo, que me hace sentir orgullosa, que deja ver que hemos elevado el género femenino a otro nivel, que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer, y ese debería ser el verdadero debate”, añadió la paisa.

El año pasado la cantante había buscado a Shakira para trabajar juntas en una nueva canción, pero en ese primer momento no se dieron las cosas. A mediados de junio la barranquillera le envió un tema, pero Karol no participó en este porque no se sentía “conexión”.