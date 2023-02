Tras las rupturas de amor de las cantantes, este lanzamiento fue uno de los más esperados, después de las canciones de las artistas con mensajes directos a sus exparejas.

“Y no ...no se trata de los números solo...Pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y juntos estamos haciendo historia!!!! De verdad que significa el mundo entero para mí. No dejen de escuchar el álbum, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! Gracias!!!”, añadió Karol G.

Tusa, Bichota, China, Mami, El Makinon y Ay, Dios Mío, son las canciones con más reproducciones en Colombia, las que la han posicionada en Spotify.