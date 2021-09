Karol G terminará su “Bichota Tour” en Medellín

La artista anunció el cierre de su extensa gira para el 4 de diciembre en el estadio principal de la capital antioqueña. “Bichota Tour no tendría sentido si no terminara donde todo empezó, en casa”, aseguró la cantante.

A la artista paisa le gusta sorprender a sus seguidores y por eso recurrió a sus redes sociales para darles una noticia contundente.

“Para mi familia no solo de Medellín, sino de Colombia entera, nos vemos este 4 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Pdta.: No dejes que te lo cuenten porque será algo que no se repetirá jamás”, comentó Karol G.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, celebró la noticia del concierto de Karol G y manifestó: “Gran noticia para la reactivación en Medellín”.