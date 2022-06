¿Por qué no eliminaron a Estiwar G de Master Chef Celebrity?

La mexicana contó en un video en vivo en su cuenta de Instagram que la antioqueña la había invitado a una de sus presentaciones, pero por su agenda apretada no puedo asistir.

En el mismo video, Ana Gabriel causó controversia por sus declaraciones hacia la esposa del ex de Karol G, Anuel. Cuando un internauta le preguntó: “¿Cuándo vas a grabar con Yailin?”, a lo que la artista respondió: “No sé quién es Yailin”. De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar y la propia Ana Gabriel tuvo que salir a disculparse por su respuesta.

“Primero, presentar mis respetos a Yailin, a quien dije que no la conocía y era verdad, luego sí porque me puse a investigar de quién se trata. También a su familia, quienes debieron de haber sentido tristeza por mi comentario, pero es la verdad, yo no la conocía”, expresó la artista.

Por ahora las dos artistas no han confirmado como tal su nueva canción, pero los seguidores de las cantantes dicen esperar la colaboración con emoción.