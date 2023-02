¿Karol G y Feid tienen un romance? Estas serían las pistas que los dejaría al descubierto

Ahora, tras el exitoso nuevo álbum de la cantante paisa, los internautas afianzaron sus sospechas tras escuchar la canción ‘Tus Gafitas’.

Sus seguidores afirmaron que la canción es una dedicatoria para Feid, pues hasta subió una foto usando las gafas del reguetonero y hasta su chaqueta.

En la canción Karol G habla de que vuelve a creer en el amor y está dispuesta a enamorarse sin miedo. Además, en la imagen de YouTube agregó unas gafas al estilo de Ferxxo y añadió el color verde que lo identifica.

“¡Ey! te pienso cada una de mis noches, solo quiero que el tiempo pase pa’ volverte a ver, dejaste tus gafitas en mi coche, las tengo aquí pa’ recordar lo bien que se te ven (...) Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder, pasa el tiempo volando cuando conmigo estás, no creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”, dice la canción.

Hasta los fans se dieron a la tarea de buscar en las canciones de Feid y se encontraron con el verso, “Quédate con mis lentes, solamente pa’ que me recuerdes”, en el tema ‘Si Tu Supieras’.