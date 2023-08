$!Kendall Jenner se confiesa: revela la verdad sobre su romance con Bad Bunny

“Creo que he aprendido a amar de una forma más madura y honesta. Antes me preocupaba mucho lo que pensaran los demás, pero ahora solo me importa lo que siento yo y lo que siente la otra persona”, dijo Jenner, quien ha tenido romances con famosos como Harry Styles, Ben Simmons y Devin Booker.

“Prefiero mantener mi vida privada en secreto. No me gusta exponer mis sentimientos al público, porque creo que eso puede afectar la relación. Solo diré que estoy muy feliz y enamorada”, afirmó Jenner, quien también habló sobre sus proyectos profesionales y personales.

Finalmente, añadió que: “Amo mucho y amo sin disculpas. No me gustan las despedidas, y lucharé para no tener que despedirme. Siempre lucharé por las relaciones. He sido así desde que era pequeña, aunque era tímida y, a veces, muy cerrada”.

La entrevista completa se podrá leer en la edición de septiembre de Harper’s Bazaar, que saldrá a la venta el próximo lunes.