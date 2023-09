“Mi ángel @garthfishermd es en quien confié para extirpar el tumor. El Dr. Fischer está fuera de este mundo, no sólo extirpó el tumor y se aseguró de que estuviera completamente libre de cáncer, sino que hizo un trabajo estelar al hacer que mi cicatriz fuera lo más pequeña y hermosa posible”, escribió.

A través de múltiples posts en sus plataformas digitales, la empresaria, que ahora tiene 39 años, expresó su profunda gratitud hacia su cirujano, el Dr. Garth Fisher, a quien describió como un ángel, no solamente por haberle extraído el tumor canceroso, sino también por haber preservado su estética facial.

Kardashian agregó una foto donde se ve con un vendaje en la cara. Agregó un comentario: “Sé que esto parece una locura y bastante grande, y lo era, pero por una buena razón. Fisher se aseguró de proteger los puntos y que todo fuera lo más plano posible para que no se estirara la cicatriz ni el área de la incisión”.

Una vez que la herida sanó, Kardashian explicó que tuvo que esperar más de nueve meses para que le rellenaran la mejilla para que pudiera verse como antes. Ella compartió una imagen de una “enorme hendidura” que tenía en el lado de la cara donde solía estar el tumor.

“La paciencia lo es todo y, por supuesto, tenemos que asegurarnos médicamente de que todo esté seguro”, aclaró.

Una vez que recibió los rellenos, Kardashian compartió algunas instantáneas de su rostro antes y después para mostrarles a sus seguidores cuánto funcionaron las inyecciones.

Sobre el cuidado de la piel, dijo: “Nunca imaginé que esta pequeña partícula se convertiría en cáncer de piel y no puedo imaginar lo que podría haber pasado si no hubiera ido al médico para que me lo revisara. Es muy importante prestar atención a nuestra piel y a cualquier cambio en nuestro rostro y cuerpo, por pequeño que sea”.