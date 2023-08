$!La actriz Mile Vergara está buscando un asilo para internarse; reveló su dura realidad con las drogas

“Yo dije: ‘voy a comer y me voy a acostar’. Comí delicioso, le di gracias a Dios, me acosté, me paré para ir al baño y la parte izquierda ya estaba completamente paralizada. Yo caí al suelo y tuve que llamar a los vecinos, los vecinos me salvaron”, aseguró Vergara.

En la actualidad, lo que espera es que en sus años de vida que le quedan, los quiere pasar en un asilo, pues no puede truncar la carrera profesional y la vida de su hijo, quien dejó de lado sus compromisos como músico para dedicarse de lleno a la atención que ella misma requería.

“El no haber hecho las cosas bien, porque todas las decisiones de mi vida las tomé mal, habiendo tenido cantidad de instrumentos y de plata que ganaba para comprar casas, para comprar todo, yo nunca hice nada, toda la plata me la gasté (...) Me siento presa, empieza un dolor, es el infierno, es sentirte que te quemas y no es por fuera, es por dentro, saber todo lo que perdiste; empieza Dios a confrontarte, me han sacado todas las emociones que tenía, todas las emociones que el ser humano puede llegar a sentir”, sostuvo la barranquillera.

La actriz y música expresó también que la presencia de su hijo la ha ayudado a sobrellevar los problemas de ansiedad y depresión, pero que aún espera seguir luchando a la adicción que tiene aún por el cigarrillo. “Mi primer cigarrillo es a la 7 a. m., el segundo es a la 11 a. m. y el último a las 8 de la noche, entonces esa espera y esa nicotina que te encanta ha sido terrible”.