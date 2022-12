“La comedia me persigue”, dice la actriz Lina Tejeiro

Tras una ausencia de la pantalla, esta semana reapareció en el programa “La vuelta al mundo en 80 risas”, de Caracol, en el que recorre San José de Costa Rica y Londres, de la mano del comediante paisa Lokillo. Lina dialogó con El Colombiano acerca de este momento de su carrera. No le gusta hablar de su vida privada, en especial de sus relaciones sentimentales.

¿Cuál es su faceta este año en La vuelta al mundo en 80 risas?

“Es una completamente distinta a la que están acostumbrados, no en un set de televisión, sino recorriendo y disfrutando de la mano de Lokillo dos ciudades superlindas, Londres, Inglaterra, y San José, Costa Rica. No solo vamos a conocer, sino que nos vamos a reír mucho”.

¿Qué tal fue trabajar al lado de Lokillo?

“Fue fantástico, es una persona increíble por su forma de ser y su talento, ya nos conocíamos un poco desde antes y eso hizo que el trabajo fuera mucho más fácil y que nos divirtiéramos bastante. Lokillo es una persona muy generosa con su humor, más que trabajo fue diversión”.

¿Qué tan cómoda se siente en los roles de comedia?

“La comedia me persigue, soy muy chistosa y no me había dado cuenta (risas). Me gusta el humor, reírme y hacer reír. No hay nada más importante en la vida que una sonrisa. Una carcajada le puede arreglar a uno el día y por eso me estoy disfrutando tanto este proyecto, esperando que la comedia me siga persiguiendo y sigan apareciendo más proyectos de estos en mi vida”.

¿En la comedia cómo se evita caer en la caricatura?

“Eso va de la mano con la dirección y de los compañeros, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ es mucho humor y por momentos puede ser caricaturesco, porque ese es su fin, pero a la hora de interpretar un personaje en una novela o comedia la puesta en escena depende de la historia misma, es un conjunto de herramientas para no caer en lo absurdo”.

¿Cómo celebra estas fechas de Navidad y Año Nuevo?

“Procuro siempre estar en familia, vienen mi abuelo, mi tía mi hermana y mi prima de Villavicencio, nos quedamos en la casa, son los momentos en los que más puedo compartir con ellos, porque el resto del año es muy difícil. No me pueden faltar las uvas, me ahogo pidiendo deseos, no me faltan tampoco el cuco amarillo y el rojo, y últimamente me meto debajo de la mesa para hallar el amor verdadero, así que prefiero hacerlo que quedarme soltera. El 24 es el día de los regalos y de agradecer”

