“La comedia te permite reírte un poco de la sociedad, de sus reglas y hasta de ti mismo”: Humberto Zurita

PREGUNTAs Y RESPUESTAs

¿Qué opinas de llegar al punto de tener que hacer un “contrato” de libertad para tratar de salvar un matrimonio?

Pues se me hace un tema muy moderno, no crees? O sea es muy interesante que, digo el título a mi se me hace maravilloso, 100 días para enamorarnos, pero no es que no se conozcan, han vivido, tienen hijos y de pronto pues ese matrimonio pues ya no esta funcionando tan bien, deciden hacer un contrato como para renovar ese amor, pues se me hace una idea estupenda de parte de los escritores, y luego el tono del género en que esta hecho, la comedia, pues permite también que te diviertas mucho viendo estos enredos de estos dos matrimonios que están sufriendo una crisis y luego la crisis personal en mi caso, pues de Ramiro, que tiene serios problemas con su forma de pensar, por su educación, etc, para aceptar precisamente ese tipo de relaciones.

Descríbenos un poco a Ramiro, tu personaje, y qué ha significado para interpretarlo?

Ramiro es un hombre de una provincia de la Ciudad de México, es un hombre de recursos, es un hombre que se va a Estados Unidos a buscar el sueño americano, se lleva a su hija muy pequeña, es un hombre que realmente está buscando su sueño y no esperando que se lo realicen, sino que es un hombre muy trabajador, emprendedor, ha logrado tener ya un taller mecánico y ha salido adelante en Estados Unidos y luego se va a enfrentar a todos los problemas de estas nuevas generaciones, porque así como te digo, es un hombre que viene no solamente de la Ciudad de México, sino de una ciudad muy pequeña en México, su educación es muy precaria y por lo tanto sus costumbres también son muy limitadas muy llenas de tabús y él va a tener que ir abriéndose a todo lo que va ocurriendo con su familia, tener esa hija tan loca, llena de novios en su casa, lo que se viene con su nieta también y que finalmente lo que más me gusta de él es la forma en que Ramiro ve la vida y como en su capacidad de amar a su familia, entregar todo por su familia, no de tolerar nada, sino de aceptarlo por amor.

Humberto, la televisión, el cine, el teatro, reflejan las realidades de los pueblos, de las naciones, finalmente es una expresión absoluta, ¿cuando hablamos del género de la comedia, qué refleja de nuestra cultura latina,cómo nos beneficia la comedia en medio de nuestra realidad?

La comedia siempre va a ser desde los griegos para acá, un tono un género amable que permite tener critica social, política, moral, de todo tipo, pero en un tono amigable, amable, que te permite reírte un poco de la sociedad, de sus reglas, de ti mismo, romper con el drama y tratar de ver la vida desde un ángulo, desde un punto de vista, más relajado, más agradable, vamos con sentido del humor. Los latinoamericanos tenemos muy buen sentido del humor, somos gente alegre, pienso yo. Hay encuestas que dicen que en Latinoamérica a pesar de su pobreza y de lo que tu quieras, es de los lugares donde la gente es más feliz, entonces creo que refleja mucho nuestras culturas, somos gente con sentido del humor y eso es lo interesante del género, que la comedia te permite mostrar aspectos de la vida social pero de una manera más accesible.

¿Qué recuerdos tienes de Colombia? Porque por aquí pasaste algunas temporadas...

¡Ay Colombia! He vivido tres años en Colombia, porque mira hice la temporada uno, la dos y la tres de La Reina del Sur, hice también por allá una película, así que he estado mucho tiempo en Bogotá y me encanta; me encanta su cultura, me encanta la educación, me encanta el castellano que ustedes hablan, son gente muy amable, y me han tratado siempre muy muy muy bien. Es una ciudad que le tengo mucho cariño, especialmente a Bogotá, pero el país creo que es inmensamente rico y creo que es muy bello también, tengo muy gratos recuerdos.

Hablemos un poco de Humberto como padre. Tienes dos hijos profesionales, que han demostrado su crianza, han seguido los pasos de Cristian y los tuyos, ustedes han sido un ejemplo maravilloso para ellos. Qué consejo les has dado y qué crees que ellos tengan de ustedes

Yo creo que mis hijos ya están educados así, no es que yo les de consejos o no les de consejos, obviamente que se los dimos en su momento, ellos son profesionales los dos, aparte de ser actores, bueno no es que no seas profesional al ser actor, pero ambos tienen profesiones distintas, uno es arquitecto, el otro estudió economía y creo que básicamente lo que pasa con ellos es que están educados dentro de este negocio, el backstage es como su casa, fue su casa, siempre estuvieron detrás de cámaras acompañándonos a Cristian y a mí en nuestras productoras, cuando producíamos algo, cuando yo producía algo, cuando estábamos haciendo teatro, cine, televisión, han estado en todos los medios desde niños. Nosotros siempre quisimos que tuvieran una educación más poderosa, que les diera más herramientas, que no solamente estuvieran en una carrera de actuación, sino que tuvieran una carrera, una profesión aparte también y eso los ha llevado a ellos a entrar en la cultura, porque la cultura te da muchas herramientas para sobrevivir y para vivir la vida mejor, entonces creo que a ellos eso les despertó la imaginación, se convirtieron en escritores, escriben sus propias series, tienen a ‘Addiction House’ que es su propia productora.

¿Cuál es el legado que han dejado a sus hijos?

El legado si así se llama, pues es el trabajo de Cristian y mío. Nosotros los actores trabajamos como tú, como cualquier ser humano, lo que pasa es que hacemos un trabajo mágico, maravilloso que nos permite de vivir vidas alternas, en este caso yo estoy haciendo a Ramiro y pues me cae muy bien, ese señor es encantador porque precisamente, el amor es su motor y por el amor a su familia es capaz de cambiar toda su forma de pensar para adecuarse a estos tiempos.