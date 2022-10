Fotografía cedida por Mattel donde se aprecia la muñeca homenaje a la cantante Tina Turner, cuyo precio es de 55 dólares, y que salió al mercado por la cercanía del cuarenta aniversario de la canción “What’s Love Got to Do with It”, publicada en 1984 y que se convirtió en el mayor éxito de la artista. EFE // VANGUARDIA