La desgarradora historia de la niña de ‘La Voz Kids’ que vive en una casa de cartón

Una de las participantes, una pequeña de nombre Helen, deslumbró a los tres jurados de esta nueva temporada: Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Sintek. Fue tal su presentación que todos se dieron la vuelta y anhelaban que la pequeña con gran talento los escogiera para ser parte de su equipo.

Tras una larga espera, la niña eligió a Aleks Sintek, hecho que lo dejó sorpendido, pues por un momento pensó que alguno de sus compañeros se quedarían con tan impresionante concursante.

Cuando los jurados indagaron un poco de la vida de esta estrella, se enteraron de una conmovedora historia. Su familia es de bajos recursos y día a día trabajan para salir adelante y vencer las adversidades económicas.

En un video del programa, Helen habló de su familia y de cómo nació su amor por el canto. “A mí me gusta cantar porque mi papá me enseñó (...) Me enseña que siempre tengo que luchar por mis sueños”, contó.

Su padre, Henry Urribarrí, contó que él mismo construyó la vivienda en la que viven. “Yo llegué aquí a Santa Marta con una maleta llena de sueños. Y ¿qué hice? construí una casita. Nosotros hemos dado el todo por el todo, por un bienestar, por un futuro para ella”, señaló.

En el video se puede observar cómo es la casa. Es pequeña y está construida de diferentes materiales reciclables.“Esta es mi casa. El techo está hecho de cartón y los lados de madera. Lo hizo mi papá muy bien hecho (...) Me gusta mucho mi casa, porque tengo mi cuarto. Puedo invitar a mis amigas y es mi propia casa”, dice Helen, mientras muestra la vivienda.

Como era de esperarse, la historia de Helen conmocionó a muchos internautas. Algunos comentaron que sería oportuna la estrategia de recolección de ayudas para donarlas a esta familia.

Información de: El Nuevo Día.