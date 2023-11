La dura respuesta de Lina Tejeiro a quienes la critican por no tener hijos

Además, Tejeiro abordó el tema de la maternidad y la posibilidad de adoptar en el futuro, desafiando la idea de que la edad debería dictar las decisiones sobre la maternidad. “Si después de pronto ya estoy muy vieja y no puedo tener hijos, pues puedo adoptar y si no, no tengo hijos”, señaló, demostrando su actitud abierta hacia las diferentes formas de ser madre.

Le puede interesar: ¿Prefiere a uno de sus hijos? Este es el polémico gesto de Luisa W que causa controversia en redes

Estas declaraciones de Lina Tejeiro han sido aclamadas por sus seguidores en las redes sociales y otros miembros de la comunidad, quienes elogian su actitud positiva y su rechazo a las presiones sociales relacionadas con la edad y la maternidad. Su mensaje es un recordatorio importante de que cada individuo tiene el derecho de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su vida, independientemente de su edad.