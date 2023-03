La dura respuesta de Melissa a quien la criticó por autoregalarse flores

Pido perdón principalmente a ella, y a todo aquel que sin ser mi intención ha sido afectado por mí actuar.

Matías Mier

A los meses, el deportista decidió irse de Colombia para iniciar una nueva vida lejos de su pasado. Su vida cambió de rumbo.

“Hoy me voy feliz del país que me acogió desde el primer día en que llegué, del lugar donde conocí a miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa, Colombia. Solo queda decir GRACIAS. Este no es un adiós, es un hasta pronto, porque me voy a cumplir mis sueños. Volveré con la gente que amo”, sostuvo.

En los meses que Melissa Martínez y Matías Mier han estado separados, les ha permitido a ambos rehacer sus vidas e ir detrás de nuevos caminos.

Desde su ruptura, la presentadora de ESPN ha compartido algunas instantáneas de detalles y de flores que ha recibido. Esto ha desatado varios comentarios por parte de algunos seguidores, pues, se preguntan quién sería la persona que le envía los regalos.

Fue el sábado, 4 de marzo de 2023, cuando Martínez publicó cuatro fotos en las que posó al lado de un hermoso ramo de rosas rojas, blancas y rosadas.

Esta publicación generó bastantes reacciones en las que los internautas la cogieron de recocha:

“Esas te la envié yo”, “espero te gusten las flores que te envié, con mucho amor”, “qué lora la de usted”, “¿quién te las mandó?”, entre otras.

Hubo un comentario que más llamó la atención y precisamente fue el que dice lo siguiente:

“Contaron por ahí que ella misma pide y paga los ramos a domicilio”, a lo que Melissa Martínez lanzó una dura respuesta.

“Y tú mamá creyendo que eras avispaoooooo’. No ve que es decoración para mis tiendas, aunque algunas no las publico”, dijo la presentadora colombiana al seguidor que le quiso tirar.

Seguidamente, Melissa también escribió que las fotos las publicó para promocionar el negocio de un amigo, la empresa en la que vende flores. “(...) 3 doritos después, voy a comenzar a cobrar por uso desmedido de mi imagen, pero en todo caso, si quieren comprar para el día de la mujer ahí les dejo el datico”, agregó.

El comentario del internauta fue muy criticado, pues, algunas personas dijeron que era normal comprarse flores para sí mismo como una demostración de amor propio.