La escandalosa cifra por la que Katy Perry vendió los derechos de todo su catálogo musical

Litmus Music, la firma emergente en el ámbito de la adquisición y administración de derechos musicales, anunció el lunes que ha sumado el íntegro catálogo musical de la estrella del pop, Katy Perry, a su creciente colección. El trato, que involucra obras maestras como One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness y Smile, supone la compra de uno de los catálogos más prósperos de la música moderna, con un coste de 225 millones de dólares americanos para Litmus Music.

Desde ahora, Litmus será el titular de las participaciones de Perry en las masterizaciones, además de los derechos editoriales de sus discos, aunque Universal Music Group retendrá la propiedad de los masters de la artista.

Esta venta monumental, además de representar una ganancia significativa para Perry, marca su reencuentro con Dan McCarroll, cofundador de Litmus Music. Ambos colaboraron anteriormente durante su tiempo en Capitol Records. McCarroll expresó su entusiasmo por colaborar de nuevo con Perry, destacando la profunda huella que ha dejado en el panorama cultural contemporáneo. Hank Forsyth, cofundador de Litmus Music junto a McCarroll, también alabó el legado musical de Perry, al que describió como “esencial” y una “faceta integral de la cultura global”.

Desde su inicio en agosto de 2022 con el respaldo de Carlyle Group LP, Litmus Music ha estado ganando terreno en la industria, cerrando acuerdos significativos como la compra del catálogo de Keith Urban por 500 millones de dólares americanos, así como la reciente adquisición del catálogo de Benny Blanco.